Pune University News : पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६ निमित्त पुणे विद्यापीठाला सोमवारी सुटी!

Pune Grand Challenge Tour 2026 : ‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमुळे सोमवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असून हिवाळी सत्राच्या परीक्षा पुनर्नियोजित केल्या जाणार आहेत.
Pune University Declares Holiday on Monday

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यात होत असलेल्या ‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेनिमित्त जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित परिसरातील शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्थांना सोमवारी (ता.१९) सुटी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कार्यालयास सोमवारी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

