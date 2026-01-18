Pune University News : पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६ निमित्त पुणे विद्यापीठाला सोमवारी सुटी!

पुणे : जिल्ह्यात होत असलेल्या ‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेनिमित्त जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित परिसरातील शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्थांना सोमवारी (ता.१९) सुटी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कार्यालयास सोमवारी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे..विद्यापीठ आस्थापनेतील स्थावर विभाग, सुरक्षा विभाग आणि आरोग्य केंद्र हे विभाग अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत येत आहेत. त्यामुळे या विभागांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. या विभागातील संबंधितांना या दिवसाची पर्यायी रजा नंतर देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही अत्यावश्यक कार्यालयीन कामकाजाकरिता वरिष्ठांना संबंधितास कार्यालयात बोलविल्यास त्यांना कार्यालयामध्ये त्वरित उपस्थित राहणे अनिवार्य राहील, असेही विद्यापीठाच्या प्रशासन शिक्षकेतर कक्षाच्या उपकुलसचिवांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे..Pune News: येरवडा भागात रोडवर भीषण अपघात, परिसर हादरला, काय घडलं? | Sakal News.सोमवारी होणाऱ्या हिवाळी सत्र परीक्षांचे पुनर्नियोजन होणार‘पुणे ग्रॅंड चॅलेज टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सोमवारी (ता. १९) महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली आहे. दरम्यान, संबंधित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या सोमवारी होणाऱ्या हिवाळी सत्रामधील विविध अभ्यासक्रमांच्या नियोजित परीक्षा पुनर्नियोजित करण्यात येतील. या पुनर्नियोजित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.’’- डॉ. प्रभाकर देसाई, प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.