Pune News: विद्यापीठात साकारणार स्वतंत्र पदवी प्रशाळा;सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांची घोषणा

पुणे: ''सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात लवकरच 'स्कूल ऑफ अंडरग्रॅज्युएट स्टडीज' सुरू करण्याचा मानस आहे. यामध्ये विशिष्ट विषयात अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान पदवी अभ्यासक्रम (बी. ई. आणि बी. टेक.) सुरू करण्याचा विचार आहे. यासाठी भारतीय अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेसमवेत अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या विषयातील एक अभ्यासक्रम लवकरच सुरू होईल,'' अशी घोषणा कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी अधिसभेत केली. विद्यापीठात विशिष्ट पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ही 'स्वतंत्र प्रशाळा' स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. .अधिसभेचे इतिवृत्त वाचण्यास सुरुवात झाली असता, अनेक सदस्यांना अद्ययावत इतिवृत्त मिळाले नसल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर प्रभारी कुलसचिव डॉ. चारुशीला गायके यांनी इतिवृत्त सदस्यांपर्यंत टपालाद्वारे पोचविले असल्याचे सांगितले. मात्र, तरीही सदस्यांनी अद्ययावत इतिवृत्त देण्याची मागणी केली. त्यावर, शनिवारी सकाळपर्यंत सर्व सदस्यांना इतिवृत्त मिळेल, तोपर्यंत अधिसभा तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा डॉ. गोसावी यांनी केली. त्यामुळे २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प शनिवारी (ता. २८) अधिसभेत सादर करण्यात येणार आहे..विभाग शाश्वत संशोधन अनुदानविद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये उच्च दर्जाचे संशोधन आणि पेटंटसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार विद्यापीठांमधील विभागांतर्गत फ्रेमवर्क रँकिंग करण्यात येईल. त्याअंतर्गत विविध विभागांना बळ देण्यासाठी 'विभाग शाश्वत संशोधन अनुदान' योजना सुरू केली जाईल. विभागांच्या रॅंकिंगनुसार त्या-त्या विभागांना दहा, आठ, सहा, चार, दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल, असे डॉ. गोसावी यांनी स्पष्ट केले..आंतरराष्ट्रीय अतिथी विद्याशाखा योजना''अर्थसंकल्पात संशोधन आणि संवर्धन योजनेवर भर दिला आहे. अध्यापक आदानप्रदान उपक्रमात आशियाई देशातील काही प्राध्यापक आपल्याकडे येतील आणि आपले काही प्राध्यापक दोन ते आठ आठवडे अशा लघुकाळासाठी तिकडे जातील. यातील प्राध्यापक 'प्रतिष्ठित प्राध्यापक' (डिस्टिंग्विश प्रोफेसर) म्हणून असतील. जागतिक आणि राष्ट्रीय मानांकनामध्ये संबंधित विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किती प्राध्यापक आहेत, याचा विचार होतो. त्यादृष्टीने 'आंतरराष्ट्रीय अतिथी विद्याशाखा योजना' राबविण्याचा मानस आहे. यात जागतिक दर्जाच्या आघाडीच्या विद्यापीठांमधील संशोधनात सर्वोच्च असणाऱ्या प्राध्यापकांचा समावेश असेल. हे प्राध्यापक अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आणि संशोधनात विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर घेऊन जाण्यात सहकार्य करतील,'' असे डॉ. गोसावी यांनी सांगितले..मानद प्राध्यापक नेमण्याचा प्रस्तावनामवंत उद्योग समूहातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक यांना 'मानद प्रतिष्ठित प्राध्यापक' (ऑनररी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर) म्हणून आमंत्रित करण्यात येईल. यात संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (इस्रो) शास्त्रज्ञ यांच्या ज्ञानाचा लाभ विद्यापीठातील शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी करण्यात येईल..वादळी चर्चा'रुसा'अंतर्गत ६२ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित का ठेवण्यात आला, 'विद्यापीठात अधिष्ठाता, परीक्षा संचालक नियुक्ती करण्यात येत नाही,' याबाबत आवाज उठवत व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी अधिसभेत वादळी चर्चा घडवून आणली. सदस्य सागर वैद्य यांनी जमिनीवर बसत निषेध नोंदविला, तर सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनीही मोठ्या आवाजात आपले मुद्दे मांडले..विद्यापीठातील लॉबी कुलगुरूंना करतेय 'लक्ष्य'विद्यापीठात विविध प्रकारे विशिष्ट दबावगट (लॉबी) या-ना-त्या प्रकारे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्यावर दबाव टाकण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करत असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात होत आहे. असे असतानाच अधिसभेत व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी वादळी चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर अखेर कित्येक दिवस मौन बाळगलेल्या कुलगुरूंनी, ''विद्यापीठातील विशिष्ट लॉबी कुलगुरूंना 'लक्ष्य' करत आहे,'' असे वक्तव्य केले.