SPPU University: विद्यापीठात पीएच.डी.च्या जागा वाढणार ;प्रलंबित संशोधन नोंदणीचा आढावा; एक हजार जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रदीर्घ काळापासून पीएच.डी. संशोधन प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थी संशोधकांच्या नोंदणीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. २०२० पूर्वी नोंदणी केलेल्या; मात्र अद्याप प्रबंध पूर्ण न केलेल्या संशोधकांच्या कामाची सखोल पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यापीठांतर्गत पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या एक हजारांहून अधिक जागा नव्याने प्रवेशासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..विद्यापीठांतर्गत २०२० पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या संशोधकांचा अभ्यासक्रम सध्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची तपासणी सुरू असल्याची माहिती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी दिली. या पडताळणीनंतर रिक्त होऊ शकणाऱ्या जागांची नेमकी संख्या स्पष्ट होईल..अनेक विद्यार्थी पीएच.डी.चा अभ्यासक्रम अर्धवट सोडतात. मात्र, नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती नसल्याने त्यांच्या नावावर जागा कायम राहतात. परिणामी, संबंधित विद्यार्थी संशोधन पूर्ण करत नसतानाही त्या जागा नव्या प्रवेशासाठी उपलब्ध होत नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यापीठाने पडताळणी सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आगामी ‘पेट’ परीक्षेचे वेळापत्रक आणि नियोजन केले जाणार आहे..या प्रक्रियेतून विद्यापीठाच्या विविध विभागांसह संलग्न महाविद्यालयांमध्ये एक हजारांहून अधिक जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या आणि इच्छुक विद्यार्थी संशोधकांना पीएच.डी. प्रवेशाची संधी मिळू शकेल, असे डॉ. काळकर यांनी स्पष्ट केले.संशोधनाला नवे मापदंडपीएच.डी. संशोधन केवळ सैद्धांतिक किंवा कागदोपत्री प्रबंधांपुरते मर्यादित न ठेवता ते समाजाभिमुख आणि व्यावहारिक बनविण्यावर विद्यापीठाचा भर राहणार आहे. त्यासाठी पाच प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.संशोधन ते पेटंट : मानव्यशास्त्रातील संशोधनाचे कॉपीराइटमध्ये, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाचे पेटंटमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न.संशोधन ते प्रक्रिया : उद्योगांमधील विविध प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करून कमी वेळ आणि खर्चात पूर्ण होणाऱ्या प्रक्रिया विकसित करणे..संशोधन ते किंमत : सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या वस्तू आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे.संशोधन ते जनहित : समाजातील शेवटच्या घटकाच्या आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे.संशोधन ते धोरण : प्रशासनाला उपयुक्त ठरतील अशा धोरणांच्या निर्मितीसाठी संशोधन करणे.पीएच.डी. अभ्यासक्रमातील प्रवेशांची संख्या वाढविणे एवढाच विद्यापीठाचा उद्देश नाही, तर संशोधनाला गुणात्मक आणि व्यावहारिक स्वरूप देण्यावरही प्रशासनाचे लक्ष आहे. संशोधनाच्या विषय निवडीपासून ते प्रत्यक्ष संशोधनापर्यंतचा प्रवास देशाचा विकास, शेती, उद्योग आणि समाजाच्या गरजांना पूरक असावा, यासाठी मार्गदर्शक प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे.- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.