पुणे

SPPU Campus Agitation Row : पुणे विद्यापीठात आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शनांवर बंदी! व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयावरून विद्यार्थी संघटना आक्रमक

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Controversy over Pune University circular; Ban on protests in Dr. Babasaheb Ambedkar statue area.

Controversy over Pune University circular; Ban on protests in Dr. Babasaheb Ambedkar statue area.

Sakal

विनयन वाघमारे
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पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) आवारात विद्यापीठाशी थेट संबंधित नसलेल्या राष्ट्रीय व व्यापक विषयांवरील आंदोलने, निदर्शने, सभा आणि मोर्चांवर बंदी घालण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयावरून आता विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

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