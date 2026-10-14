SPPU Campus Agitation Row : पुणे विद्यापीठात आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शनांवर बंदी! व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयावरून विद्यार्थी संघटना आक्रमक

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) आवारात विद्यापीठाशी थेट संबंधित नसलेल्या राष्ट्रीय व व्यापक विषयांवरील आंदोलने, निदर्शने, सभा आणि मोर्चांवर बंदी घालण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयावरून आता विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. .महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसरासह कॅम्पसमध्ये लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्यावर निर्बंध आणणारा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असल्याचा आरोप 'विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती'ने केला असून, हे परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे..व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव काय सांगतो?विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत बागेश्री मंठाळकर यांनी मांडलेल्या आणि डॉ. देविदास वायदंडे यांनी अनुमोदन दिलेल्या प्रस्तावानुसार हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्न अथवा विद्यापीठाशी थेट निगडीत नसलेल्या विषयांवरून 'कॉकराच जनता पार्टी' (CJP), 'सम्यक विद्यार्थी आंदोलन' यांसह विविध संघटनांकडून विद्यापीठ आवारात वारंवार मोर्चे व निदर्शने केली जात असल्याचे विद्यापीठाने नमूद केले. .Delhi Police Detention Row : "या पोलिसांच्या बसेस आहेत की छळ छावण्या?"; आंदोलक नेहा बोराचा बसमधून व्हिडिओ शेअर करत थेट सवाल!.अशा अचानक होणाऱ्या आंदोलनांमुळे विद्यापीठाच्या शांततामय शैक्षणिक वातावरणात अडथळा निर्माण होतो, मालमत्तेचे नुकसान होते आणि सुरक्षेवर ताण येतो. त्यामुळे यापुढे विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या कोणत्याही व्यापक विषयावरील निदर्शने, आंदोलने आणि सभांना विद्यापीठ आवारात परवानगी दिली जाणार नाही, असा ठराव करण्यात आला.."संविधानिक अधिकारांची गळचेपी"; विद्यार्थी संघटनांचा संतापविद्यापीठाच्या या भूमिकेचा विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. कृती समितीचे अध्यक्ष अभिषेक शेलकर यांनी म्हटले की, "भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) अंतर्गत शांततेने एकत्र येण्याचा आणि विचार मांडण्याचा मूलभूत अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे. एका बाजूला राज्य सरकारने विद्यार्थी निवडणुकांसाठी समिती गठीत केली असताना, दुसरीकडे पुणे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची लोकशाही दडपून टाकत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ विद्यार्थ्यांना एकत्र येण्यावर बंदी घालणे अत्यंत संतापजनक आहे." .हे नियम सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित संघटनांनाही लागू राहणार का, असा सवाल उपस्थित करत सर्व पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन समितीने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.