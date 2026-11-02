Pune Traffic Jam: पुण्यात अवकाळी पावसाचा जोर; सिंहगड रोड, जुना मुंबई हायवेवर वाहतूक कोंडी

Pune Traffic due to Rain: पुण्यात काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाचा फटका सोमवारी सकाळी शहरातील वाहतुकीला बसला. गेल्या सकाळी 6 वाजल्यापासून पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्याने अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले. विशेषतः सिंहगड रोड आणि नांदेड सिटी परिसरात कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला..सिंहगड रोडवरील उड्डाणपूल आणि परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. राजाराम पुलाच्या पुढे दत्तवाडी परिसरातही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या मार्गावर अवघ्या दोन मिनिटांच्या अंतरासाठी तब्बल २० मिनिटे लागत असल्याने वाहन चालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..Pune Rain: पुण्यात नोव्हेंबर मध्ये पावसाची दमदार हजेरी; 24 तासात 41.1 मिलीमीटर; उद्या पासून जोर ओसरणार.सिंहगड रोडव्यतिरिक्त जुन्या मुंबई महामार्गावरील दापोडी पूल, गणेश खिंड रोड आणि हडपसर-स्वारगेट मार्गावरही वाहतूक कोंडी झाली. पावसामुळे सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहनचालकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. शहरात प्रवेश करणाऱ्या अनेक प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचा वेग मंदावला होता..सोमवारी सकाळी कामावर जाण्याची आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पोहोचण्याची वेळ असल्याने वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना बसला. जोरदार पाऊस, रस्त्यांवरील पाणी आणि वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे सकाळच्या गर्दीच्या वेळी प्रवास करणे अधिकच त्रासदायक ठरले..Pune Rain Today : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पाऊस; कोथरूड, बाणेर, हिंजवडीत पावसाचा जोर.भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, पुण्यातील शिवाजीनगर वेधशाळेत गेल्या 24 तासांत (सकाळी 8.30 पर्यंत) 41.1 मिमी पावसाची नोंद झाली. नोव्हेंबर महिन्यात 2019 नंतर 24 तासांत झालेला हा सर्वाधिक पाऊस आहे. तसेच, 8 जुलै 2026 नंतर पुण्यातील 24 तासांतील ही सर्वाधिक पावसाची नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.