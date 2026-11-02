पुणे

Pune Traffic Jam: पुण्यात अवकाळी पावसाचा जोर; सिंहगड रोड, जुना मुंबई हायवेवर वाहतूक कोंडी

Pune rain traffic updates: सकाळपासून सुरू असलेल्या जोरदार सरींमुळे रस्त्यांवर साचले पाणी; ऑफिसला जाणारे कर्मचारी आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा फटका
Pune Traffic Jam: पुण्यात अवकाळी पावसाचा जोर; सिंहगड रोड, जुना मुंबई हायवेवर वाहतूक कोंडी

Pune Traffic Jam due to unseasonal rain

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Traffic due to Rain: पुण्यात काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाचा फटका सोमवारी सकाळी शहरातील वाहतुकीला बसला. गेल्या सकाळी 6 वाजल्यापासून पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्याने अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले. विशेषतः सिंहगड रोड आणि नांदेड सिटी परिसरात कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला.

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