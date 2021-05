पुणे : शासनाकडून महापालिकेला कोव्हीशील्ड (covishield) लसीचे ७,५०० डोस देण्यात आले आहेत. त्यानुसार उद्या (बुधवारी) महापालिकेची दवाखाने, प्रसूतिगृह, ओपीडी अशा ७३ ठिकाणी ४५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना कोव्हीशील्डचा दुसरा डोस दिला जाणार आहे. ज्या नागरिकांनी ८४ दिवसांपूर्वी पहिला डोस घेतला आहे, त्यांनाच दुसरा डोस मिळणार आहे. (Pune Vaccination at 73 centers on Wednesday 7500 doses of covIshield available)

शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून लसीकरण मोहीम ठप्प झाली होती. परंतु, आज (मंगळवारी) ७,५०० डोस उपलब्ध झाल्याने पालिकेला लसीकरण सुरू करता येणार आहे. याचं नियोजन करताना महापालिकेच्या शाळा, विरंगुळा केंद्र या ठिकाणांवर लस न देता ती केवळ पालिकेची दवाखाने, ओपोडी आणि प्रसूतिगृह याच ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ६३ केंद्र निश्‍चित करून प्रत्येक केंद्राला १०० डोस पुरविण्यात आले आहेत. ही लस आरोग्य कर्मचारी, फ्रंट लाइन कर्मचारी व ४५ वयाच्या पुढील नागरिकांसाठी उपलब्ध असेल. तर शासकीय कार्यालये, पोलीस रुग्णालय, लष्कराची कार्यालय, पुणे विद्यापीठ अशा १० ठिकाणी ४५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठीच वापरली जाणार आहे. इतर गटातील नागरिकांनी व पहिल्या डोससाठी ज्यांनी ऑनलाईन बुकींग केलेलं नाही अशांनी लसीकरण केंद्रांवर जाऊ नये असे आदेश, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिले आहेत.

नियम बदलानंतर प्रथमच लसीकरण

केंद्र सरकारने कोव्हीशील्ड लसीचा दुसरा डोस घेण्याबाबत नवे आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये दुसरा डोस हा १२ ते १६ आठवड्याच्या दरम्यान घ्यावा असं नमूद केलं आहे. मात्र, हा आदेश ज्या दिवशी काढला त्या दिवशीपासून शहरात कोव्हीशील्ड लस उपलब्ध झालेली नव्हती. आता लस उपलब्ध झाल्याने ८४ दिवसांपूर्वी पहिला डोस घेणाऱ्या नागरिकांना दुसरा डोस मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लस?