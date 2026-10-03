पुणे

Mastani Lake Water Shortage : ऐतिहासिक मस्तानी तलावात यंदा निम्माच पाणीसाठा; कमी पावसामुळे वडकीवर टंचाईचे संकट, वन्यजीवांचे स्थलांतर वाढणार

Mastani Lake Stores 50% Less Water This Year : वडकीच्या ऐतिहासिक मस्तानी तलावात यंदा क्षमतेपेक्षा ५० टक्के कमी पाणीसाठा झाला आहे. कमी पाऊस आणि नैसर्गिक झरे खंडित झाल्याने पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे.
Mastani Lake water storage reduced this year

Mastani Lake water storage reduced this year

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

फुरसुंगी (जि. पुणे) : घाटमाथ्यावर पावसाचे प्रमाण घटल्याने आणि परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने वडकी येथील ऐतिहासिक मस्तानी तलावात यंदा क्षमतेपेक्षा ५० टक्के कमी पाणी साठले (Mastani Lake water level 50 percent low) आहे. अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे वडकी परिसरातील नागरिकांना यंदा तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

Loading content, please wait...
pune
lake
Monsoon
rain alerts Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com