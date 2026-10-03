Mastani Lake Water Shortage : ऐतिहासिक मस्तानी तलावात यंदा निम्माच पाणीसाठा; कमी पावसामुळे वडकीवर टंचाईचे संकट, वन्यजीवांचे स्थलांतर वाढणार

फुरसुंगी (जि. पुणे) : घाटमाथ्यावर पावसाचे प्रमाण घटल्याने आणि परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने वडकी येथील ऐतिहासिक मस्तानी तलावात यंदा क्षमतेपेक्षा ५० टक्के कमी पाणी साठले (Mastani Lake water level 50 percent low) आहे. अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे वडकी परिसरातील नागरिकांना यंदा तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत..मस्तानी तलाव हा वडकी गावाची मुख्य ओळख असून, या भागात कालवा नसल्याने शेतीसाठी हा तलाव मुख्य आधार आहे. तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यास भूजल पातळीत वाढ होऊन परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांना वर्षभर पाणी उपलब्ध असते. मात्र, यंदा घाटमाथ्यावर पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. त्यातच घाट रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्याने परिसरातील अनेक लहान-मोठे नैसर्गिक झरे आणि धबधबे खंडित झाले आहेत. याचा थेट परिणाम तलावातील पाणीसाठ्यावर झाला आहे..दरवर्षी तलावाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ग्रामस्थांकडून होणारा सोहळाही यंदा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळांच्या दिवाळी सुट्टीत नागरिक आणि निसर्गप्रेमी या तलावाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने भेट देतात. मात्र, तलाव पूर्ण न भरल्याने पर्यटकांची निराशा होणार आहे. तसेच, घाटाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव घाटमाथ्यावरून निसर्गाचे दर्शन घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत..Harnai Palande Beach Seagull : दापोलीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर परदेशी पाहुण्यांचं आगमन! हर्णै-पाळंदेमध्ये झळकले 'सीगल' पक्षी, युरोपमधील वाढत्या तापमानाचा परिणाम?.वन्यजीवांसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत मस्तानी तलाव परिसर वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने येथे विविध पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि वन्यजीवांचा मोठा वावर आहे. वन्यजीवांसाठी मस्तानी तलाव हा महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. तलावातील पाणी कमी झाल्याने आगामी काही महिन्यांत पाणी शोधण्यासाठी वन्यजीव स्थलांतर करतील, अशी भीती प्राणिप्रेमी प्रवीण मोडक यांनी व्यक्त केली आहे. वन्यजीवांसाठी या भागात प्रशासनाने पाण्याची तातडीने योग्य सोय करावी, असे आवाहन वडकी ग्रामस्थ आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.