पुणे

Pune News: पुण्यात १६ हजार वाहनांची नोंदणी ; गेल्या दहा दिवसांतील आकडेवारी; दिवाळीच्या मुहूर्तावर मोठी खरेदी

Pune Vehicle Registration : दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुण्यात दहा दिवसांत १६ हजार ३०९ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली. यामध्ये २ हजार ४२० ई-वाहनांचा समावेश असून, दुचाकी खरेदीला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे.
Pune records 16,309 new vehicle registrations, including 2,420 electric vehicles, during the Diwali period.

Pune records 16,309 new vehicle registrations, including 2,420 electric vehicles, during the Diwali period.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, : दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुणेकरांनी नवीन वाहन खरेदीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, गेल्या दहा दिवसांत शहरात १६ हजार ३०९ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे. वाढत्या इंधनदरामुळे नागरिकांचा कल ई-वाहनांकडे वाढला असून, एकूण खरेदीत दोन हजार ४२० ई-वाहनांचा समावेश आहे.

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