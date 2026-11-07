Pune News: पुण्यात १६ हजार वाहनांची नोंदणी ; गेल्या दहा दिवसांतील आकडेवारी; दिवाळीच्या मुहूर्तावर मोठी खरेदी

पुणे, : दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुणेकरांनी नवीन वाहन खरेदीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, गेल्या दहा दिवसांत शहरात १६ हजार ३०९ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे. वाढत्या इंधनदरामुळे नागरिकांचा कल ई-वाहनांकडे वाढला असून, एकूण खरेदीत दोन हजार ४२० ई-वाहनांचा समावेश आहे..पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २७ ऑक्टोबर ते पाच नोव्हेंबरदरम्यान नोंदणी झाली. गेल्या वर्षी नऊ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान १८ हजार ७२ वाहनांची नोंदणी झाली होती. यंदा एकूण संख्येत घट झाली असली, तरी ई-वाहनांच्या संख्येत गेल्या वर्षीच्या एक हजार ४९० च्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे..असून, त्यात एक हजार ८९९ ई-दुचाकी आहेत. चारचाकी गाड्यांच्या तीन हजार २३९ नोंदणीमध्ये ४२९ ई-कारचा समावेश आहे. याशिवाय व्यावसायिक मालवाहू वाहने, टॅक्सी आणि रिक्षांचीही लक्षणीय खरेदी झाली आहे.दिवाळीत नवीन वाहन खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यंदा ई-वाहनांच्या खरेदीकडे नागरिकांचा कल लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनावरील खर्च वाचवण्यासाठी नागरिक आता ई-मोबिलिटीला प्राधान्य देत आहेत, ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.