पुणे

Vidyanand Bapat: डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांना पुण्यात बेदम मारहाण; टिळक रोडवर नेमकं काय घडलं?

Vidyanand Bapat Assault in Pune : गणेशोत्सवातील डीजे, ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापटांवर टिळक रोडवर हल्ला; गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांवर मारहाणीचे आरोप, पोलिस कारवाईकडे लक्ष
Vidyanand Bapat assault

Vidyanand Bapat

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Vidyanand Bapat assault: गणेशोत्सवात डीजे आणि उच्च डेसिबलच्या ध्वनीप्रदूषणाला विरोध करणारे विद्यानंद बापट यांना पुण्यातील टिळक रोडवरील कशाळे चौकात बेदम मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेत असताना ही घटना घडल्याची माहिती आहे. यावेळी गणेश मंडळाच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pune Crime News
Pune police arrest
Marathi News Esakal
www.esakal.com