पुणे : शहरातील अतिक्रमणांविरुद्ध महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली असतानाच, दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. काळेपडळ येथे अनधिकृत शेड पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान एका दुकानदाराने पथकावर विटा फेकून मारल्याने दोघे जखमी झाले. तर विमाननगर परिसरात बेकायदा फलकबाजी केल्याप्रकरणी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.महापालिकेची परवानगी न घेता झाडे, सार्वजनिक भिंती आणि विजेच्या खांबांवर जाहिराती लावून शहराचे विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी आठ जाहिरातदारांविरुद्ध विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याप्रकरणी येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचे परवाना निरीक्षक मनोज बिडकर (वय ३९) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एअरपोर्ट रस्ता, सिम्बायोसिस महाविद्यालय परिसर, म्हाडा कॉलनी आणि विमाननगर भागात हा प्रकार घडला. संबंधित जाहिरातदारांनी महापालिकेच्या ‘जाहिरात नियंत्रण नियमावली २०२२’ चे उल्लंघन करत सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदा पोस्टर्स व फलक लावले होते. पोलिसांनी महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यान्वये या आठ जणांवर गुन्हा नोंदवला आहे..अतिक्रमण कारवाईदरम्यान पथकावर विटांनी मारहाणअन्य एका घटनेत चिंतामणीनगर रस्त्यावरील एका चायनीज हॉटेलबाहेरील अनधिकृत पत्र्याचे शेड काढण्याचे काम महापालिकेच्या पथकाकडून सुरू होते. कारवाईला विरोध करत एका दुकानदाराने छतावर चढून पथकातील कर्मचाऱ्यांवर विटांचा मारा सुरू केला. यात दोघे जण जखमी झाले असून, जेसीबीचे नुकसान झाले आहे.काळेपडळ येथील चिंतामणीनगर रस्त्यावर सोमवारी (ता. २३) दुपारी ही घटना घडली. याप्रकरणी अजिंक्य वानखडे (वय ३६, रा. नांदेड सिटी) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून शाहीद इनामदार (रा. श्रीराम चौक, हडपसर) याच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.