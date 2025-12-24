Viral Photo: पहिल्या नजरेत विचित्र वाटलेलं 'हे' दृश्य… पण सत्य समोर येताच सगळ्यांनी नवरदेवाला सलाम ठोकला

पुण्यात एका नवरदेवाने लग्नाच्या गाडीची सजावट पारंपरिक फुलांऐवजी बिस्किटांनी केली आहे. ही अनोख्या कल्पनेमागची कारणं ऐकून नेटकऱ्यांच्या मनात एकच भावना निर्माण झाली आहे, हेच खरं प्रेम!.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या फोटोंमध्ये लग्नाची गाडी विविध प्रकारच्या बिस्किटांनी सजलेली दिसते आहे. ही सजावट इतकी आकर्षक आणि वेगळी आहे की, पुण्यात सध्या याचाच चर्चेचा विषय बनला आहे. या गाडीचे छायाचित्र पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले, तर काहींना हसू आवरले नाही..या घटनेची माहिती एक्स वर एका वापरकर्त्याने शेअर केली. त्याने लिहिले की, त्याच्या सहकाऱ्याने लग्नाच्या गाडीला बिस्किटांनी सजवले कारण त्याच्या होणाऱ्या पत्नीला बिस्किटे खूप आवडतात. “तुम्ही काहीही म्हणा, पण पुण्यातील पुरुष हे सर्वोत्तम जोडीदार असतात. माझ्या सहकाऱ्याने गाडीच्या सजावटीसाठी थेट बिस्किटांचा वापर केला, कारण त्याच्या गर्लफ्रेंडला ती आवडतात! मला रडू येत आहे,” असे त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.हा छोटासा पण हृदयस्पर्शी हावभाव पाहून नेटिझन्सनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी या नवऱ्याच्या कल्पनेचे कौतुक केले आणि त्याला खरे प्रेमाचे प्रतीक म्हटले..Viral Video: इथं कधीही फोटो काढू नका… क्षणात गिळंकृत करणारा पृथ्वीवरील जीवघेणा स्पॉट, इथं उभं राहणंही धोकादायक.एका वापरकर्त्याने लिहिले, “हेच खरे प्रेम असते, जेव्हा तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला हसवणाऱ्या छोट्या-छोट्या गोष्टींचीही काळजी घेता आणि आठवण ठेवता.” दुसऱ्या एकाने टिप्पणी केली, “प्रेमात पडलेले पुरुष हे जगातील सर्वोत्तम व्यक्तींपैकी एक असतात.”या पोस्टला हजारो लाईक्स आणि रिट्विट्स मिळाले आहेत. काहींनी तर असा हावभाव आपल्या जोडीदाराकडून अपेक्षा असल्याचेही मजेत म्हटले आहे. पुण्यातील हा नवरा आणि त्याची ही सर्जनशील कल्पना सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे..अशा छोट्या गोष्टींमधून प्रेम कसे व्यक्त होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पारंपरिक फुलांची जागा बिस्किटांनी घेतली तरी या सजावटीने सर्वांच्या मनात गोडवा निर्माण केला आहे. पुण्यातील पुरुषांची ही खासियत पुन्हा एकदा समोर आली असून, नेटिझन्सना यामुळे खरे प्रेम कसे असते याची आठवण करून दिली आहे..Viral Video: असाही अज्ञात रामभक्त! अयोध्येतील राम मंदिरात ३० कोटी रुपयांची सोने-चांदी-हिऱ्यांनी जडवलेली भव्य राममूर्ती अर्पण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.