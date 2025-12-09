पुणे

Pune Crime: पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; तीन दिवसांनंतर प्रकार उघडकीस, शाळेत सोडण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवर बसवून नेलं...

Vishrantwadi Police POXSO Case Registration: घटना घडल्यानंतर चार दिवसांनंतर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे. हा प्रकार ४ डिसेंबर रोजी घडला आणि ७ डिसेंबरला नातेवाईकांना समजला.
Pune Vishrantwadi crime

Pune Vishrantwadi crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: शाळेत सोडण्याच्या बहाण्याने एका तरुणाने १४ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

Loading content, please wait...
police
pune
crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com