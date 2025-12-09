Pune Crime: पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; तीन दिवसांनंतर प्रकार उघडकीस, शाळेत सोडण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवर बसवून नेलं...

पुणे: शाळेत सोडण्याच्या बहाण्याने एका तरुणाने १४ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुणाने (वय १८) दोन महिन्यांपूर्वी शाळेत बसने जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीशी ओळख करून मैत्री केली. त्याने चार डिसेंबर रोजी दुपारी मुलीला शाळेत सोडतो असे सांगून त्याच्या दुचाकीवर बसवले. परंतु, शाळेत न सोडता एका ठिकाणी नेऊन त्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. तसेच, ही बाब कोणालाही न सांगण्याची धमकी दिली..पांढरे केस आणि भेदक नजर ! धुरंधरमुळे कौतुक होत असतानाच अक्षय कुमारचा महाकाली सिनेमातील लूक व्हायरल.हा घडलेला प्रकार मुलीने तिच्या पालकांना सात डिसेंबर रोजी रात्री सांगितला. त्यानंतर पालकांनी दुसऱ्या दिवशी पहाटे विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यानुसार बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण (पोक्सो) अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला..Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं....पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि वरिष्ठ निरीक्षक मंगेश हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक विशाल माने, महेश भोसले, पोलिस हवालदार बबन वणवे, पोलिस अंमलदार धवल लोणकर, विशाल गाडे, स्वप्नील कांबळे, प्रमोद जाधव यांनी आरोपीला केवळ दोन तासांत अटक केली. मागच्या काही दिवसांमध्ये पुण्यात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शहरातील गन्हेगारी कमी करण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.