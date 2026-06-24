पुणे

राजकीय पक्षांनी ‘बीएलए’ची नेमणूक करावी

राजकीय पक्षांनी ‘बीएलए’ची नेमणूक करावी
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पुणे, ता. २३ : जिल्ह्यात मतदारयाद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. यात आठ हजार ४१७ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आणि विविध राजकीय पक्षांचे चार हजार ५५७ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) सहभागी होणार आहेत. ज्या विधानसभा मतदारसंघात राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची नेमणूक केली नाही, त्यांनी ती लवकर करावी, अशी सूचना उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी केली.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित राजकीय पक्षांसोबतच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या वेळी तहसीलदार शीतल मुळे-भामरे, स्वप्नील खोल्लम यांच्यासह काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नॅशनल पीपल्स पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कळसकर म्हणाल्या, ‘‘या कार्यक्रमांतर्गत २९ जूनपर्यंत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व गणना अर्ज छपाईचे नियोजन केले आहे. राजकीय पक्षांना याबाबत माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर ‘बीएलए’ची नेमणूक करावी. ‘एसआयआर’च्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्यासाठी जिल्ह्यात २१ मतदार नोंदणी अधिकारी आणि ५४४ सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.’’
राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी विधानसभा मतदारसंघनिहाय अनमॅपिंग मतदारयादीची मागणी केली असता ती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही कळसकर यांनी सांगितले.

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