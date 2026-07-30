पुणे

Pune Voter List Revision: पुण्यात मतदार यादी पुनरीक्षणाचे फक्त ५५ टक्के काम; आठ दिवसांत उर्वरित ४५ टक्के पूर्ण करण्याचे प्रशासनास आव्हान

मतदार यादी पुनरीक्षणात पुण्यात केवळ ५५ टक्के काम; उर्वरित ४५ टक्के पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी, बचत गटांच्या मदतीचा प्रशासनाचा विचार
Election Duty Negligence: FIR Registered Against Teacher and Clerk in Pune

Voter List

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सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) हे नगरसेवकांच्या कार्यालयात बसून सुरू असले तरीही प्रशासनाला या कामाचा वेग वाढवता आलेला नाही. अनेक कर्मचारी संथ गतीने काम करत असल्याने पुण्यात केवळ ५५ टक्के काम झाले आहे. एका आठवड्यात तब्बल ४५ टक्के काम पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे निर्माण झाले आहे. दरम्यान, हे काम पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी, बचत गटांचे सहकार्य घ्या, अशा सूचना आज स्थायी समितीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

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