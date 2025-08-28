पुणे

Pune News : ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला त्रुटींचा ब्रेक, कंपन्यांना फेरप्रस्ताव पाठविण्याची सूचना; पुण्यात सेवेस विलंब होणार

E-Bike Taxi : पुण्यातील ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू होण्यास विलंब होत असून, परवाना प्रस्तावातील त्रुटीमुळे चारही कंपन्यांचे अर्ज परिवहन विभागाने रद्द केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुण्यासह मुंबईत ई-बाइक टॅक्सीची सेवा सुरू होण्यासाठी विलंब होणार आहे. राज्यात चार कंपन्या इच्छुक आहेत. त्यांनी ॲग्रिग्रेटर परवाना मिळण्यासाठी तसा प्रस्तावही दिला आहे. मात्र, त्यात त्रुटी आढळल्याने परिवहन विभागाने तो रद्द करून फेरप्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी आणखी वेळ लागणार असून, पुण्यात ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला विलंब होणार आहे.

