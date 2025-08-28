Pune News : ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला त्रुटींचा ब्रेक, कंपन्यांना फेरप्रस्ताव पाठविण्याची सूचना; पुण्यात सेवेस विलंब होणार

पुणे : पुण्यासह मुंबईत ई-बाइक टॅक्सीची सेवा सुरू होण्यासाठी विलंब होणार आहे. राज्यात चार कंपन्या इच्छुक आहेत. त्यांनी ॲग्रिग्रेटर परवाना मिळण्यासाठी तसा प्रस्तावही दिला आहे. मात्र, त्यात त्रुटी आढळल्याने परिवहन विभागाने तो रद्द करून फेरप्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी आणखी वेळ लागणार असून, पुण्यात ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला विलंब होणार आहे..Pune News : मद्य विक्री बंदीस उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; गणेशोत्सवात मध्य भागात चार दिवस मद्य विक्री बंदचे सुधारित आदेश.परिवहन विभागाने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी राज्यात ई-बाइक टॅक्सीची सेवा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी मसुदा तयार करण्यात गेला. काही दिवसांपूर्वी चार कंपन्यांनी ई-बाइक टॅक्सीचा परवाना मिळावा म्हणून परिवहन विभागाकडे प्रस्ताव दिला. मात्र, त्या चारही प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने परिवहन विभागाने चारही कंपन्यांचा प्रस्ताव रद्द केला आहे..कंपन्यांनी फेरप्रस्ताव पाठविल्यानंतर त्यांच्याबरोबरच्या कागदपत्रांची छाननी होणार आहे. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यास तो प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे पाठविला जाणार आहे. प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यावरच कंपन्यांना ॲग्रिग्रेटरचा परवाना मिळणार आहे. त्यानंतरच पुण्यासह मुंबईत ई-बाइक टॅक्सीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार आहे..प्रत्येक शहराचे दर वेगळेरिक्षा, कॅब अथवा बाइक-टॅक्सीचे दर ठरविण्याचे अधिकार प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (आरटीए) आहेत. पुण्यात धावणाऱ्या बाइक टॅक्सीसाठी सर्वप्रथम पुणे आरटीओ कार्यालय दर निश्चित करण्यासाठी विविध बाबींवर काम करेल. उत्पन्न व खर्चाचा विचार करून प्रतिकिलोमीटरचा दर ठरवेल. त्यांनतर पुणे आरटीओ कार्यालयाचे अधिकारी ‘आरटीए’च्या बैठकीत त्या दराचा प्रस्ताव ठेवेल. त्यावर अन्य सदस्य चर्चा करून ‘आरटीए’चे अध्यक्ष दराविषयी निर्णय घेतील. हे दर प्रत्येक शहराचे वेगळे असतील..चार कंपन्यांनी ई-बाइक टॅक्सीची सेवा सुरू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवीत प्रस्ताव दिला. मात्र, त्यात त्रुटी आढळल्या. फेरप्रस्ताव पाठविण्यासंबंधी कंपन्यांना सूचना केली आहे. फेरप्रस्ताव आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणार आहे. यासाठी किती वेळ लागेल हे निश्चित सांगता येणार नाही. राज्य परिवहन प्राधिकरणाची याला मंजुरी आवश्यक आहे.- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.