सायबर फसवणुकीसाठी बनावट खाती पुरवणाऱ्या टोळीला अटक; देशभरातील १९ नागरिकांची पावणेदोन कोटींची फसवणूक

पुणे : सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीची रक्कम वळवण्यासाठी बनावट बँक खात्यांचा (म्यूल अकाउंट) वापर करणाऱ्या टोळीतील मुख्य सूत्रधारासह पाचजणांना वानवडी पोलिसांनी अटक केली आहे. देशभरातील १९ नागरिकांची एक कोटी ८० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले असून, न्यायालयाने आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली आहे..श्रवण राजेंद्र अंकुशे (वय २५, रा. उरुळी देवाची), हरिओम हरिराम साहू (वय २४, रा. साळुंखे विहार, एनआयबीएम रस्ता), सौद इदफान शेख (वय २३), साहिल रौफ शेख (वय २५, दोघे रा. येरवडा) आणि तालीब नूरमहम्मद शेख (वय २५, रा. मोहनवाडी, येरवडा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सायबर विभागाला फसवणुकीसाठी बनावट खाती वापरली जात असल्याची माहिती मिळाली. सायबर विभागाच्या सूचनेवरून वानवडी पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यावेळी काही राज्यांतील नागरिकांची फसवणुकीची रक्कम ही पुण्यातील या आरोपींच्या खात्यात जमा झाल्याचे उघडकीस आले..पोलिस तपासात श्रवण अंकुशे हा मुख्य सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने साथीदार साहूच्या मदतीने इतरांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँक खाती उघडण्यास भाग पाडले होते. सायबर चोरट्यांकडून आलेली रक्कम खात्यात जमा झाल्यावर प्रत्येक व्यवहारामागे पाच हजार रुपयांचे कमिशन देण्याचे आमिष त्याने साथीदारांना दिले होते. या खात्यांचा वापर करून त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहाय्यक आयुक्त रामदास इंगवले यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंडित रेजितवाड, पोलिस निरीक्षक कैलास डाबेराव, पोलिस उपनिरीक्षक शेखर मोकाटे, समाधान उगले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.