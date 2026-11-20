पुणे : विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये आकर्षक परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची एक कोटी ३८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार वानवडी परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील तीन संशयित आरोपींविरुद्ध 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यान्वये' (एमपीआयडी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आशिष सुरेश गायकवाड (वय ३२, रा. नांदेड सिटी, पुणे) यांनी यासंदर्भात गुरुवारी (ता. १९) वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी अंकित हिरामण उजागर (रा. सिडको एन-९, छत्रपती संभाजीनगर), सुप्रिया रामदास मालकर (रा. हुडको, छत्रपती संभाजीनगर) आणि आदित्य दीपक सुरोडकर (रा. हुडको कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर) या संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वानवडीतील फातिमानगर परिसरातील विशाल मेगा मार्ट इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर 'अंकित एंटरप्रायजेस', 'प्रॉफिट एक्स इन्फिनिटी' आणि 'प्लॅन माय मनी' कार्यालयात हा प्रकार घडला. २८ ऑक्टोबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत आरोपींनी फिर्यादी आशिष गायकवाड आणि इतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करून त्यांना या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले..सुरुवातीला गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोपींनी सहा टक्के दराने ३२ लाख ७३ हजार रुपयांचा परतावा दिला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठी रक्कम या योजनांमध्ये गुंतवली. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ पासून आरोपींनी परतावा देणे अचानक बंद केले. गुंतवणूकदारांनी मूळ रकमेची मागणी केली असता, पैसे परत न करता आरोपींनी कार्यालय बंद करून पलायन केले. अशा प्रकारे एक कोटी ३८ लाख रुपयांची फसवणूक केली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. वानवडी पोलिस या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.