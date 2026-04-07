Pune Tanker Accident : वानवडीत पाण्याच्या टँकरच्या धडकेत 24 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू; डोकं चाकाखाली चिरडलं, चालक स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर

पुणे : वानवडी परिसरात पुन्हा एकदा टँकरच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर (Tanker Accident in Wanowrie Pune) आली आहे. गंगा सॅटेलाईट परिसरातील नाल्यावरच्या पुलाजवळ हा अपघात घडला. पाण्याच्या टँकरच्या डाव्या बाजूच्या पुढील चाकाखाली आल्याने महिलेचा जागीच मृत्यू झाला..मृत महिलेचे नाव ग्रासीया डोरा (वय २४, रा. नॅन्सी टॉवर, वानवडी) असे असून त्यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. टँकर चालक संतोष मोर्या (वय ४५, रा. नेताजीनगरजवळ, मूळ गाव बिहार) हे स्वतःहून वानवडी बाजार पोलिस चौकीत हजर झाले असून पोलिसांनी त्यांची चौकशी सुरू केली आहे..या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक सारिका शिर्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा अपघात निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा अंदाज आहे..दोन दिवसांपूर्वीच क्लाऊड ९ परिसरात अशाच प्रकारच्या अपघातात १९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला होता. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे वानवडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून टँकर वाहतुकीवर कडक नियंत्रण आणण्याची मागणी वाढत आहे.