Pune Firing Incident : पुण्यातील वारजे भागात थरार! सलूनमध्ये केस कापत असतानाच गोळीबार; साहिल राऊतला जागीच ठोकल्या बेड्या, पाच जणांची पटली ओळख

पुणे : वारजे परिसरातील चैतन्य चौकात शुक्रवारी सायंकाळी सलूनमध्ये गोळीबाराची घटना (Pune salon firing incident Warje) घडली. या घटनेत केस कापत असताना निहाल शिंदे याच्या डाव्या कानाजवळ गोळी लागून तो जखमी झाला असून, अमोल आढाव हाही जखमी झाला आहे. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निहाल शिंदे हा सलूनमध्ये केस कापत असताना अचानक आरोपींकडून गोळीबार करण्यात आला. या वेळी झालेल्या झटापटीत अमोल आढाव यालाही दुखापत झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच आरोपींची ओळख पटविली असून, साहिल राऊत याला गुन्हे शाखेच्या तपास पथकाने घटनास्थळीच ताब्यात घेतले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..दरम्यान, जानेवारी २०२३ मधील निहाल शिंदे आणि आरोपी यांच्यातील पूर्ववैमनस्यातून ही घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. पुढील तपास वारजे पोलिस करत आहेत.