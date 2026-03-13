कचरा व्यवस्थापनासाठी ''मायक्रो प्लॅन''
आळंदी, ता. १३ : पुणे जिल्ह्यातील १८ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे. या गटाला ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या तज्ज्ञ समितीमध्ये आळंदीचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, तळेगावचे गिरीश दापकेकर आणि फुरसुंगी-उरुळी देवाचीचे प्रसाद शिंगटे यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील नागरी संस्थांमध्ये कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया व्यवस्था अधिक सक्षम व शाश्वत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
हा गट स्थानिक भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणार आहे. यात १०० टक्के कचरा संकलन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, प्लास्टिक व बांधकाम कचरा व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल. तसेच लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्या सहभागातून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. नाले, बाजारपेठा आणि शाळा परिसराच्या स्वच्छतेसोबतच कचरा वर्गीकरणाबाबत व्यापक जनजागृती या मोहिमेद्वारे केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
