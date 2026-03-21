Pune News: पुण्यातील महापालिका-पाटबंधारे विभाग वाद: ९५० कोटींच्या पाणीपट्टी थकबाकीचा विषय

पुणे: पाणीपट्टीच्या थकबाकीवरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात सुरू असलेला वाद आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होणार आहे. .जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे ९५० कोटी रुपये पाणीपट्टीच्या थकबाकीसाठी तगादा लावला आहे. महापालिकेला नोटीस पाठवून ही रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. पाणीपट्टी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला आहे.

.या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांची भेट घेतली असता, त्यांनी पाणीपट्टीच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक होणार असल्याचे सांगितले. .आयुक्त राम म्हणाले,'' महापालिका नागरी वापरासाठी पाणी उचलते. पाटबंधारे विभागासोबत झालेल्या करारानुसार महापालिका घरगुती आणि व्यावसायिक दराने पाण्याचे बिल अदा करते. मात्र, पाटबंधारे विभाग औद्योगिक वापराच्या दराने बिल पाठविते. थकबाकी राहिल्यास त्यावर दहा टक्के दंडाची आकारणीही करते. त्यामुळे ही थकबाकी दिसून येते.''.पाटबंधारे विभागाकडून अडवणूकमागील काही काळापासून पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून पाटबंधारे विभाग महापालिकेची अडवणूक करत असल्याचा आरोपही यावेळी आयुक्तांनी केला. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मित्रमंडळ चौकाजवळ पाइपलाइनचे काम करण्यासाठी पाटबंधारे विभाग दहा कोटी रुपयांची मागणी करत असून, त्याशिवाय 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले जाणार नाही, असे सांगून महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अडविले जाते. हीच बाब अन्य कामांबाबतही केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.