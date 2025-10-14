पुणे

Pune Water Crisis : गुलटेकडीतील पाणीटंचाईविरोधात हंडामोर्चा, नागरिकांचा स्वारगेट कार्यालयावर धडक

Pune Update : गुलटेकडी येथील ढोलेमळा सहकारी सोसायटीला अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यासह स्वारगेट येथील पाणी पुरवठा कार्यालयावर हंडामोर्चा काढून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गुलटेकडी येथील ढोलेमळा सहकारी गृह रचना सोसायटीला गेल्या अनेक दिवसांपासून अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी स्वारगेट येथील कार्यालयावर हंडामोर्च काढला. यावेळी सोसायटीच्या संचालकांनी व सभासदांनी स्वारगेट पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश जाधव यांना निवेदन देऊन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली.

