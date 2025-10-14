Pune Water Crisis : गुलटेकडीतील पाणीटंचाईविरोधात हंडामोर्चा, नागरिकांचा स्वारगेट कार्यालयावर धडक

पुणे : गुलटेकडी येथील ढोलेमळा सहकारी गृह रचना सोसायटीला गेल्या अनेक दिवसांपासून अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी स्वारगेट येथील कार्यालयावर हंडामोर्च काढला. यावेळी सोसायटीच्या संचालकांनी व सभासदांनी स्वारगेट पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश जाधव यांना निवेदन देऊन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली..या मोर्चाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पाठिंबा दिला होता. यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ढोलेमळा सहकारी सोसायटीला पाणी पुरवठा व्यवस्थित होत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत..Pune News: Gautami Patil वर गुन्हा दाखल करा, पुण्यात वकिलाची मागणी | Wajid Khan Bidkar | Sakal News.पाणी पुरवठा विभागाकडे याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या, पण पाणी पुरवठ्यात सुधारणा होत नसल्याची कैफियत यावेळी नागरिकांनी मांडली. त्यावर पुढील दोन दिवसात प्रत्यक्षात पाहणी करून उपाययोजना केली जाईल असे आश्वासन कार्यकारी अभियंता जाधव यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.