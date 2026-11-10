Pune Water Crisis: पुण्यात पाणीकपात; मात्र बचतीचा फज्जा; गळतीसह अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेकडे ठोस कृती आराखड्याचा अभाव

पुणे : जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेने शहरात १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. त्यानुसार दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांच्या पाणी वापरावर निर्बंध आणले जात असताना, दुसरीकडे पाणीबचतीसाठी आवश्यक ठोस उपाययोजना राबविण्यात महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत कपात करण्यापलीकडे पाण्याचा अपव्यय रोखणे, वितरण व्यवस्थेतील गळती थांबविणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी प्रभावी नियोजन होत नसल्याचे चित्र आहे..दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू केली. त्यासाठी दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पाणीबचतीसाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, याऊलट महापालिकेकडून पाणीबचतीसाठी अजूनही उपाययोजना होत नसल्याचे वास्तव आहे.पाणीगळती, अपव्यय आणि अतिवापराकडे दुर्लक्षदांडेकर पूल परिसरात पिण्याच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याची घटना नुकतीच समोर आली. शहराच्या विविध भागांत जलवाहिन्यांना गळती लागण्याचे प्रकारही सातत्याने घडत आहेत. मागील वर्षी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेला पाणीगळतीवर नियंत्रण आणण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र आहे. जुन्या जलवाहिन्यांमधील गळती शोधून तेथे तातडीने दुरुस्ती होत नाही. सार्वजनिक नळ, उद्याने, स्वच्छतागृहे, महापालिकेच्या इमारती आणि अन्य आस्थापनांमध्ये पाण्याचा अपव्यय होत आहे. अनेक सोसायट्या आणि आस्थापनांमध्ये पाण्याच्या टाक्या भरून वाहण्याचे प्रकारही घडतात. मात्र, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे किंवा व्यापक नियोजन करण्याबाबत ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसते..‘एसटीपी’च्या पाण्याच्या पुनर्वापराकडे अनुत्साहमहापालिकेच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकाम प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे आदेश तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, विविध कारणे पुढे करत बांधकाम व्यावसायिकांकडून या पाण्याच्या वापराबाबत अनुत्साह दाखविला जात आहे. केवळ खासगी बांधकाम प्रकल्पच नव्हे, तर पालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्येही प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे चित्र आहे.रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडेही दुर्लक्षसोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापना आणि मोठ्या निवासी संकुलांमध्ये पावसाचे पाणी साठविणे (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या नावाखाली मिळकतकरात सवलत घेतली जाते; मात्र, प्रत्यक्षात या यंत्रणा कार्यान्वित आहेत की नाही, याची नियमित तपासणी होत नाही..पाणीबचतीसाठी या उपाययोजनांची गरजपाणीबचतीसाठी विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करणेपाणीगळती नियंत्रणासाठी वेळापत्रक तयार करून नियमित आढावा घेणेपाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी शोधून त्यांची दुरुस्ती करणेपाणीबचतीचा ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणेपाणीगळती रोखण्यासोबतच पाणीबचतीसाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. दिवाळीनंतर याबाबत कडक भूमिका घेतली जाणार आहे. व्हॉल्व्हमन आणि आरोग्य विभागाला पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.बांधकामे, जलतरण तलावांसाठी पिण्याचे पाणीशहरातील बांधकाम प्रकल्प, सोसायट्यांमधील जलतरण तलाव, वॉशिंग सेंटर, महापालिकेचे विविध प्रकल्प आणि उद्यानांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जात आहे. बांधकामांसाठी बोअरवेलचे पाणी वापरत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याचा वापर होत आहे. अशा सोसायट्या, आस्थापना आणि प्रकल्पांची पाहणी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठीदेखील महापालिकेकडून अद्याप प्रयत्न होत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.