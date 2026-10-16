Water Shortage: पुण्यासह जिल्ह्यात २० टक्के पाणीकपात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; पुढील ऑगस्टपर्यंत पाणी पुरविण्याचे नियोजन

पुणे, : पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २५ टक्क्यांनी कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा, अशी सूचना जलसंपदा विभागाने केली आहे. कारण पुढील ऑगस्टपर्यंत साठा पुरवावा लागणार आहे. त्यामुळे शहरासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपात करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध.जलसाठ्याचे काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करावे. जेणेकरून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय जिल्ह्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये लागू करण्यात येत असल्याचे डुडी यांनी स्पष्ट केले..अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी पथक एकीकडे पाणीकपातीची सूचना करताना, दुसरीकडे अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखण्यासाठी महसूल, महावितरण, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त भरारी पथकांची स्थापना करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या. .अनधिकृत पाणीउपशासाठी वापरण्यात येणारे पंप व मोटारी जप्त करण्याबरोबरच पाणीचोरी आढळल्यास ‘महावितरण’ विभागाने संबंधितांची वीजजोडणी खंडित करण्यासाठी कठोर कार्यवाही करावी. आवश्यक ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.