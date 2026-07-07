Pune Rain: आळंदीतील पूरस्थितीमुळे वारकऱ्यांसाठी पुण्यात मोठी व्यवस्था! पुढील पाच दिवस पाणी कपात देखील रद्द, महापालिकेचा मोठा निर्णय!

पुणे : इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे आळंदी परिसरातील परिस्थिती गंभीर बनली असून, वारकऱ्यांनी आळंदीऐवजी पुण्यातच मुक्काम करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, पुढील पाच दिवस शहरातील पाणी कपात रद्द करण्यात आल्याची माहिती महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली..वारकऱ्यांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून पुणे महानगरपालिकेने त्यांच्या निवासासाठी व्यापक व्यवस्था केली आहे. शहरातील मनपाच्या १०१ शाळा वारकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी सज्ज करण्यात आल्या असून, या शाळांमध्ये राहण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी आजपासून रविवारपर्यंत शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांना सुरक्षित आणि सुसज्ज ठिकाणी मुक्कामाची सुविधा मिळणार आहे..पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा निर्णयवारकऱ्यांच्या मुक्कामामुळे शहरात पाण्याची गरज वाढणार असल्याने पुणे शहरातील नियोजित पाणी कपात तूर्तास रद्द करण्यात आली आहे. शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले आहेत. रविवारनंतर पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..Pune Heavy Rain : पुणेकर त्रस्त; यंत्रणा मात्र सुस्त, आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेला उशिरा जाग.जर्मन हँगर्स आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्थावारकऱ्यांच्या निवासासाठी अधिक सोयीस्कर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पुण्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी भव्य जर्मन हँगर्सचे मांडव उभारण्यात आले आहेत. तसेच सर्व मुक्कामाच्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात आली असून, वारकऱ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे..वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष लक्षशहरात मोठ्या प्रमाणावर वारकरी दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजनही करण्यात आले आहे. वाहतुकीवर ताण येऊ नये आणि नागरिकांसह वारकऱ्यांची गैरसोय टाळावी यासाठी वाहतूक पोलिसांशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून, आवश्यक समन्वय साधण्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे..महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले की, इंद्रायणी नदीच्या पूरस्थितीमुळे आळंदीतील सर्व पूल पाण्याखाली गेले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आळंदी देवस्थान प्रमुखांनी केलेल्या आवाहनानुसार वारकऱ्यांनी आळंदीला न जाता पुण्यातच थांबावे. त्या दृष्टीने महानगरपालिकेने निवास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि वाहतूक व्यवस्थेसह सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक तयारी केली आहे..Pune Dam Water Level Rises : खडकवासला धरण वेगाने भरतंय... पुढचे काही तास ठरणार निर्णायक? प्रशासनाने नागरिकांना दिला महत्त्वाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.