पुणे

Pune News: पुण्यात मोठी पाणी कपात! दर गुरुवारी नळाला पाणी येणार नाही; १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी, महापालिकेचा मोठा निर्णय

Pune Water Cut From October 15 No Water Supply Every Thursday: पुण्यात १५ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणी कपात; दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद
Pune Water Supply News PMC Implements 10 Percent Water Cut From October 15 With No Water Supply Every Thursday

Pune Water Supply News PMC Implements 10 Percent Water Cut From October 15 With No Water Supply Every Thursday

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दिलेल्या १० टक्के पाणीकपातीच्या आदेशाची महापालिकेने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यानुसार शहरात प्रत्येक गुरुवारी संपूर्ण पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, पुणेकरांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे.

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