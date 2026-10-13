Pune News: पुण्यात मोठी पाणी कपात! दर गुरुवारी नळाला पाणी येणार नाही; १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी, महापालिकेचा मोठा निर्णय

पुणे : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दिलेल्या १० टक्के पाणीकपातीच्या आदेशाची महापालिकेने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यानुसार शहरात प्रत्येक गुरुवारी संपूर्ण पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, पुणेकरांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा कमी पाऊस झाला असून, हा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करून उपलब्ध साठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना सरकारने मागील आठवड्यात दिल्या होत्या. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेला १० टक्के पाणी कपातीबाबत पत्र पाठवले होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक झाली. यात १० टक्के कपातीचा निर्णय घेण्यात आला..खडकवासला धरण साखळीमध्ये १२ ऑक्टोबरअखेर २६.२२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा साठा दरवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. खडकवासला धरणसाखळी, भामा आसखेड आणि पवना धरणातील पाणीसाठा तसेच आगामी काळातील पाण्याची गरज याचा आढावा महापालिकेने घेतला आहे. दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यामुळे उपलब्ध साठ्याचा कार्यक्षम वापर होऊन भविष्यात शहराला पुरेसा पुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे..राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने १० टक्के पाणी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद असणार असून, येत्या गुरुवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.- पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.पाण्याचा काटकसरीने वापर करा- पिण्याच्या पाण्याचा बांधकामासाठी वापर करू नये.- बांधकामासाठी एसटीपी, बोअरवेल किंवा विहिरीचे पाणी वापरावे.- घरे व आस्थापनांमधील गळती होणारे नळ दुरुस्त करावेत.- खासगी आणि सार्वजनिक वॉशिंग सेंटर बंद ठेवावेत.- स्विमिंग पूल आणि उद्यानांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर टाळावा.- गृहनिर्माण संस्थांनी पाणी बचतीसाठी उपाययोजना राबवाव्यात..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...तक्रारींसाठी येथे संपर्क साधा- टोल फ्री क्रमांक : १८००-१०३०-२२२- व्हॉटस्अप क्रमांक : ९६८९९००००२- संकेतस्थळ : www.pmc.gov.in- पीएमसी केअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.