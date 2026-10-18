Water Conservation: पाणीसाठा पुरविण्याचे आव्हान;जिल्ह्यात ३८ संस्थांना कपातीचे निर्देश

पुणे: पावसाळ्यापर्यंत पाणीसाठा पुरविण्याचे आव्हान लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने पुणे जिल्ह्यातील आत्तापर्यंत ३८ शासकीय आणि खासगी संस्थांना पाणी कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये १९ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित यंत्रणा तर १९ खासगी संस्था व ग्राहकांचा समावेश आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांसह औद्योगिक क्षेत्रे, ग्रामपंचायती, शैक्षणिक संस्था, कारखाने आणि विविध आस्थापनांना पत्रांद्वारे या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणी कपातीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची माहिती जलसंपदा विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडण्यात येणार आहे..उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने हे नियोजन केले आहे. खडकवासला धरणसाखळीत सध्या २५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे बारा टक्क्यांनी कमी असल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची चिंचवड आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रे, तसेच विविध खासगी आस्थापनांचा समावेश आहे. अकरा ग्रामपंचायतींसह नगरपरिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, औद्योगिक आस्थापने, सहकारी साखर कारखाना, शैक्षणिक संस्था आणि खासगी टाऊनशिप यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत..आदेशानुसार धरणातील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन जलसंपदा विभागाकडून केले जात आहे. २० टक्के पाणी कपात न करणाऱ्या संस्थांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येतील.- किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभागपिण्याच्या पाण्याला प्राधान्यउपलब्ध जलसाठ्याचा विचार करून रब्बी हंगामासाठी सिंचन आवर्तन देण्यात येणार आहे. मात्र, सर्व प्रकल्पांतील पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी पुरेसा साठा शिल्लक राहण्याची शक्यता नसल्याने उन्हाळी सिंचन आवर्तन देणे शक्य होणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठा पुरविण्याचे नियोजन जलसंपदा विभाग करणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी पाणी देताना उपलब्ध साठ्याचा आणि पुढील काळातील पाण्याच्या गरजेचा विचार केला जाणार आहे..अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, महावितरण, पोलिस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाईअनधिकृत उपशासाठी वापरलेले पंप व मोटारी जप्त करणारपाणीचोरी आढळल्यास वीजजोडणी खंडित करणारगळती, पाण्याचा अपव्यय व अनधिकृत वापर रोखण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवरहिरवळ, बांधकामे व औद्योगिक प्रक्रियांसाठी शक्य तेथे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.