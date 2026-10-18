पुणे

Water Conservation: पाणीसाठा पुरविण्याचे आव्हान;जिल्ह्यात ३८ संस्थांना कपातीचे निर्देश

Pune Water Cut, Khadakwasla Dam, Water Conservation : पुणे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरळीत ठेवण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३८ शासकीय व खासगी संस्था आणि ग्राहकांना २० टक्के पाणी कपातीचे निर्देश दिले आहेत.
Pune Water Resources Department Directs Government and Private Entities to Reduce Water Consumption Amid Storage Concerns

Pune Water Resources Department Directs Government and Private Entities to Reduce Water Consumption Amid Storage Concerns

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पावसाळ्यापर्यंत पाणीसाठा पुरविण्याचे आव्हान लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने पुणे जिल्ह्यातील आत्तापर्यंत ३८ शासकीय आणि खासगी संस्थांना पाणी कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये १९ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित यंत्रणा तर १९ खासगी संस्था व ग्राहकांचा समावेश आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांसह औद्योगिक क्षेत्रे, ग्रामपंचायती, शैक्षणिक संस्था, कारखाने आणि विविध आस्थापनांना पत्रांद्वारे या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणी कपातीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची माहिती जलसंपदा विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडण्यात येणार आहे.

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