Pune Water Supply: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! दुरुस्तीच्या कामामुळे 'या' दिवशी शहराचा पाणीपुरवठा बंद

Pune Latest News: शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये विद्युत व स्थापत्यविषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता. २९) भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा होणारा भाग वगळून उर्वरित संपूर्ण शहरात पाणी बंद असणार आहे. शुक्रवारी सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे. .पर्वती नवीन व जुने जलशुद्धीकरण केंद्र, त्याअंतर्गत येणारी पर्वती एमएलआर, एचएलआर व एलएलआर टाकी, पर्वती टँक पॉइंट, वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र, राजीव गांधी पंपिंग स्टेशन, लष्कर, चिंचवली, वारजे जलकेंद्र. वडगाव जलकेंद्राशी संबंधित विविध टाक्या व पंपिंग व्यवस्थेची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे..8th Pay Commission: शिपायाचा पगार जाणार लाखाच्या घरात! आठव्या वेतन आयोगाकडे फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव.त्यामुळे संपूर्ण पेठा, संपूर्ण कोथरूड, वारजे, बावधन, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, औंध, बोपोडी, शिवाजीनगर, डेक्कन जिमखाना, पुणे स्टेशन, मुंढवा, सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, इंदिरानगर, पर्वती गावठाण, मितानगर, कुमार पृथ्वी, कोंढवा खुर्द, कात्रज, दत्तवाडी, हिंगणे, आनंदनगर, धायरी, आंबेगाव पठार, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, आंबेगाव खुर्द-बुद्रूक, येवलेवाडी, सहकारनगरचा काही भाग, टिळकनगर, दाते वसाहत आदी भाग प्रभावित होणार आहेत..आंबेगाव बुद्रूक-खुर्द, सुखसागर नगर, राजस सोसायटी, कात्रज गावठाण, धनकवडी, खराडी गावठाण, आपले घर, तुळजाभवानी नगर, इऑन परिसर, चौधरी वस्ती, सातव वस्ती, धनेकर नगर, यशवंतनगर, चंदननगर, सुनीतानगर, धर्मनगर, धनलक्ष्मी सोसायटी, गणेशनगर, आनंदपार्क, राजश्री कॉलनी, महादेवनगर, माळवाडी, मनोहर सोसायटी, लष्कर जलकेंद्र, वारजे जलकेंद्र, गांधी भवन, जीएसआर टाकी, शिवणे इंडस्ट्रीज, एसएनडीटी, एएलआर, चतु:शृंगी टाकी, होळकर जलकेंद्र, खडकवासला जॅकवेल व खडकवासला-नांदेड बूस्टर पंपिंग अंतर्गत येणाऱ्या भागांवरही या बंदचा परिणाम होणार आहे..Eknath Shinde : जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा झंझावात, साताऱ्यातून प्रचाराचा शुभारंभ.महापालिकेने नागरिकांना पाणी साठवण करून ठेवण्याचे आवाहन केले असून, पाणीपुरवठा बंद व कमी दाबाने होणाऱ्या पुरवठ्यादरम्यान प्रशासनास सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर शुक्रवारी हळूहळू पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे.