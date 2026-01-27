पुणे

Pune Water Supply: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! दुरुस्तीच्या कामामुळे 'या' दिवशी शहराचा पाणीपुरवठा बंद

Pune Water Cut Maintenance Work PMC Water Supply: पुणे शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या भागांमध्ये पाणी पुरवठा बंद असणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्तीचं काम त्या दिवशी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये विद्युत व स्थापत्यविषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता. २९) भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा होणारा भाग वगळून उर्वरित संपूर्ण शहरात पाणी बंद असणार आहे. शुक्रवारी सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

