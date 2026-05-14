Pune News: जलप्रदूषण रोखण्यासाठी संयुक्त आराखडा;महापालिका, ‘पीएमआरडीए’चा पुढाकार; केंद्र सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा

पुणे: खडकवासला आणि पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सांडपाणी रोखण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) संयुक्त आराखडा तयार करणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याचा निर्णय मंगळवारी पुणे महापालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला..मुळा, मुठा, पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या काठी वाढलेल्या लोकवस्तीमुळे सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. धरण क्षेत्रात सुमारे ३५ लाख लोकसंख्या असल्याने सांडपाणी थेट जलस्रोतात मिसळत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी नदीत सोडले जात आहे; मात्र सध्याची प्रक्रिया यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे..Pune News: पुणेकरांनी अनुभवली शून्य सावली; प्रात्यक्षिकांची छायाचित्रे समाज माध्यमांवर प्रसारित.यापूर्वी केंद्र सरकारने अर्बन चॅलेंज फंडातून १२ गावांसाठी ८९० कोटी आणि पूरनियंत्रणासाठी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याच धर्तीवर आता धरण क्षेत्रातील सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी नवा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) राज्य सरकारमार्फत केंद्राला पाठवला जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील जलप्रदूषणाचा धोका कमी होण्यास मदत होईल.."शहरातील सांडपाण्याचे नियोजन महापालिका करत आहे. पण धरणाच्या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याची बैठक मंगळवारी पार पडली."- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.