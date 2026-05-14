Pune News: जलप्रदूषण रोखण्यासाठी संयुक्त आराखडा;महापालिका, ‘पीएमआरडीए’चा पुढाकार; केंद्र सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा

Joint Plan to Curb Water Pollution in Pune: पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएने खडकवासला व पवना धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी संयुक्त आराखडा तयार केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: खडकवासला आणि पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सांडपाणी रोखण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) संयुक्त आराखडा तयार करणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याचा निर्णय मंगळवारी पुणे महापालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

