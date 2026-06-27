पुणे

Pune: पाणीटंचाईने सोसायट्यांचे गणित कोलमडले; टॅंकरच्या दरात वाढ : देखभाल शुल्क वाढल्याने सभासदांवर आर्थिक बोजा

Water Scarcity Hits Housing Societies in Pune: पुण्यातील पाणीटंचाईमुळे टँकरच्या दरात मोठी वाढ झाली असून गृहनिर्माण सोसायट्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे
Katraj

Katraj

esakal

प्रशांत पाटील
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कात्रज: पुण्याच्या दक्षिण उपनगरांत सुरू असलेल्या तीव्र पाणीटंचाईचा फटका आता थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या अर्थकारणाला बसत आहे. महापालिकेच्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे अनेक सोसायट्यांना दररोज खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मासिक देखभाल खर्चात दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. परिणामी, हा आर्थिक बोजा थेट सभासदांच्या खिशावर पडणार आहे.

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