Pune: पाणीटंचाईने सोसायट्यांचे गणित कोलमडले; टॅंकरच्या दरात वाढ : देखभाल शुल्क वाढल्याने सभासदांवर आर्थिक बोजा

कात्रज: पुण्याच्या दक्षिण उपनगरांत सुरू असलेल्या तीव्र पाणीटंचाईचा फटका आता थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या अर्थकारणाला बसत आहे. महापालिकेच्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे अनेक सोसायट्यांना दररोज खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मासिक देखभाल खर्चात दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. परिणामी, हा आर्थिक बोजा थेट सभासदांच्या खिशावर पडणार आहे..येवलेवाडीतील सन एक्झॉटिका सोसायटीत मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत केवळ टँकरसाठी लाखों रुपयांचा वाढीव खर्च झाला आहे. सोसायटीला दररोज तीन टँकर लागत असून, महिन्याला १०० टँकरची आवश्यकता भासते. मार्च महिन्यात हजार रुपयांना मिळणारा एक टँकर आता दुप्पट रकमेने विकला जात आहे. त्यामुळे सोसायटीचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाल्याची माहिती सोसायटीचे सचिव रामचंद्र खंदारे यांनी दिली..Panvel: पनवेलमधील व्हायरल व्हिडिओचे सत्य समोर; अंगणवाडी सेविकेने नव्हे तर आईनेच मुलीला मारहाण केल्याचे स्पष्ट.आंबेगावातील फालेनगरमधील व्यंकटेश पुरम सोसायटीचीही अवस्था अशीच आहे. १४२ सभासदांची ही सोसायटी पूर्वी कधीही टँकरवर अवलंबून नव्हती. मात्र, आता दर दोन दिवसांनी तीन टँकर मागवावे लागतात. त्यामुळे सोसायटीच्या मासिक देखभाल खर्चात एक लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. आता दोन हजार रुपयांना टँकर मिळत आहे. महापालिकेकडून मोफत टँकर मिळणे दुर्मिळ झाले आहे. मिळालाच तरी चालकाला ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागते. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात असल्याचे सोसायटीचे अध्यक्ष मानसिंग बलकवडे यांनी सांगितले..IND vs IRE 1st T20I : श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम; टीम इंडियाचीही झाली नाचक्की... भारताला हरवणारा आयर्लंड ११ वा संघ... .सद्गुरू हाइट्स सोसायटीचे सभासद चंद्रकांत गुरव यांनी सांगितले की, महापालिकेकडे टँकरची मागणी केल्यानंतर संबंधित यंत्रणेला संदेश पाठविला जातो. मात्र, वशिलेबाजीमुळे टँकर मर्जीतील सोसायट्यांकडे वळविले जातात. गेल्या १५ दिवसांत आम्हाला महापालिकेचा एकही टँकर मिळालेला नाही. टँकर भरणा केंद्राला कळविले असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात टँकर येत नाही. याशिवाय जांभूळवाडी रस्त्यालगत अनेक ठिकाणी पाणीगळती होत आहे..असा वाढला सोसायटीवर भारसन एक्झॉटिका सोसायटी, येवलेवाडीमार्चपासून जूनपर्यंत टँकरसाठी खर्च - साडेसात लाखसोसायटीतील सभासद - ३९१दररोज लागणारे टँकर - ३महिन्याला लागणारे टँकर - १००एका टँकरचा दर - २ हजारव्यंकटेश पुरम सोसायटी, फालेनगर आंबेगावसोसायटीतील सभासद - १४२वाढलेला मासिक खर्च - १ लाखएका टँकरचा दर - २ हजार."दिवसाआड पाणी देण्याची घोषणा करून प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे. नागरिकांना ना वेळेवर नळाचे पाणी मिळते, ना टँकर. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी संघर्ष करावा लागत असून, दररोज सकाळच्या स्वयंपाकापासून घरातील कामावर त्याचा परिणाम होत आहे."- गीता पाथरकर, गृहिणी,व्यंकटेश पुरम सोसायटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.