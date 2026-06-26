Pune: पाणीकपातीने सोसायट्यांचे बजेट कोलमडले; कात्रज-कोंढवा परिसरातील परिस्थिती गंभीर; देखभाल शुल्कात प्रतिमहिना लाखोंची वाढ

कात्रज: पुण्याच्या दक्षिण उपनगरात सुरू असलेल्या तीव्र पाणीटंचाईचा फटका आता थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या अर्थकारणाला बसू लागला आहे. महापालिकेच्या दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे अनेक सोसायट्यांना दररोज खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून, त्यामुळे मासिक देखभाल खर्चात दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. परिणामी, हा आर्थिक बोजा आता थेट सभासदांच्या खिशावर पडणार आहे..येवलेवाडीतील सन एक्झॉटिका सोसायटीमध्ये मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत केवळ टँकरसाठी तब्बल साडेसात लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ३९१ सभासदांच्या या सोसायटीत दररोज सरासरी तीन टँकर, म्हणजेच महिन्याला सुमारे १०० टँकरची आवश्यकता भासते. मार्च महिन्यात एका टँकरचा खर्च हजार ते बाराशे रुपये असल्याने मासिक खर्च सुमारे सव्वा लाख रुपये होत होता. मात्र मे आणि जूनमध्ये प्रति टँकर दर दोन हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने मासिक खर्च दोन लाख रुपयांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे सोसायटीचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाल्याची माहिती सोसायटीचे सचिव रामचंद्र खंदारे यांनी दिली..Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती ;पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती.आंबेगाव येथील फालेनगरमधील व्यंकटेश पुरम सोसायटीचीही अवस्था अशीच आहे. १४२ सभासदांची ही सोसायटी पूर्वी कधीही टँकरवर अवलंबून नव्हती. मात्र दिवसाआड होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे आता दर दोन दिवसांनी तीन टँकर मागवावे लागतात. त्यामुळे मासिक देखभाल खर्चात सुमारे एक लाखांची वाढ झाली असून हा अतिरिक्त आर्थिक भार सभासदांनाच उचलावा लागणार आहे. पूर्वी एक हजार रुपयांत मिळणारा टँकर आता दोन हजार रुपयांना मिळतो. महापालिकेकडून मोफत टँकर मिळणे दुर्मिळ झाले आहे..मिळालाच तरी चालकाला 'चिरीमीरी' द्यावी लागते. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात असल्याचे सोसायटीचे अध्यक्ष मानसिंग बलकवडे यांनी सांगितले. गृहिणी गीता पाथरकर म्हणाल्या, दिवसाआड पाणी देण्याची घोषणा करून प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे. नागरिकांना ना वेळेवर नळाचे पाणी मिळते, ना टँकर. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी संघर्ष करावा लागत असून सकाळच्या स्वयंपाकापासून घरातील प्रत्येक कामावर त्याचा परिणाम होत आहे..'आयुष्यात प्रेम आणि रोमॅन्सची कमी...' घटस्फोटानंतर ईशा देओल पडली एकटी, म्हणाली...'माझे बॉयफ्रेंड्स होते पण...'.सद्गुरू हाइट्स सोसायटीचे सभासद चंद्रकांत गुरव यांनी सांगितले की, महापालिकेकडे टँकरची मागणी केल्यानंतर संबंधित यंत्रणेला संदेश पाठविला जातो. मात्र प्रत्यक्षात वशिलेबाजीमुळे टँकर मर्जीतील सोसायट्यांकडे वळविले जातात. गेल्या पंधरा दिवसांत आम्हाला एकही महापालिकेचा टँकर मिळालेला नाही. अधिकाऱ्यांकडून सकाळीच टँकर पॉइंटला कळविल्याचे सांगतात, मात्र, प्रत्यक्षात टँकर येत नाही. याशिवाय जांभुळवाडी रस्त्यालगत अनेक ठिकाणी पाणीगळती होत असून लाखो लिटर वाया जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.