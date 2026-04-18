Pune News: चार तालुक्यांना टँकरने पाणीपुरवठा; पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका

Tanker Supply to Four Talukas in Pune District: श्चिम महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका वाढल्यामुळे पुणे जिल्ह्यात पाणी टंचाई गंभीर स्वरूपाची झाली आहे. हवेली, पुरंदर, जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यांतील ४९ हजारांहून अधिक लोकसंख्येला ३५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
Pune News

Pune News

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पुणे: पश्‍चिम महाराष्ट्रात मागील वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी उन्हाचा चटका वाढल्याने पाणी टंचाईचा सर्वाधिक फटका पुणे आणि सातारा जिल्ह्याला जाणवू लागला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांमधील ७४ हजारांहून अधिक लोकसंख्येला ४९ विंधन विहीरी आरक्षित करून ५३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची, माहिती विभागीय आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.

