Pune News: चार तालुक्यांना टँकरने पाणीपुरवठा; पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका

पुणे: पश्चिम महाराष्ट्रात मागील वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी उन्हाचा चटका वाढल्याने पाणी टंचाईचा सर्वाधिक फटका पुणे आणि सातारा जिल्ह्याला जाणवू लागला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांमधील ७४ हजारांहून अधिक लोकसंख्येला ४९ विंधन विहीरी आरक्षित करून ५३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची, माहिती विभागीय आयुक्तालयाकडून देण्यात आली..गेल्या वर्षी पाऊस विलंबाने सुरू झाला. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात दमदार हजेरी लावणाऱ्या पावसाने जुलैमध्ये दडी मारली होती. मधल्या काळात पावसाने हजेरी लावली असून ऑक्टोबरपर्यंत पावसाच्या सरी कोसळत होत्या..त्यामुळे कृष्णा आणि भीमा खोऱ्यातील धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा जमा झाला. मात्र, मार्चच्या सुरुवातीपासून उन्हाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली. सर्वाधिक टंचाई सातारा जिल्ह्यातील माण, वाई, पाटण, खंडाळा, कराडमधील २१ हजार १२९ नागरिकांना टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील हवेलीसह पुरंदर, जुन्नर आणि आंबेगाव या चार तालुक्यांत पाणी टंचाई जाणवत आहे..या भागांतील ४९ हजार ३९३ लोकसंख्येला ३४ विंधन विहीर ताब्यात घेऊन ३५ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. विभागात सध्या तरी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्येला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे..पुण्यापाठोपाठ सातारा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १७ गावे आणि ९९ वाड्यांवर २१ हजार १२९ लोकसंख्येला १७ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावातील तीन हजार ७७७ लोकसंख्येला टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी टँकरला जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.