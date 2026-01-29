Pune Water Supply: पुणे शहरात अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा बंद; 'या' भागातल्या जलवाहिनीचं काम सुरु

Pune Latest News: पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी पुरवठा खंडित झालेला आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या टेकडीवरील जलवाहिनी फुटल्याची चर्चा होती. मात्र पत्यक्षात जलवाहिनी फुटली नसून जोडण्याचं काम सुरु आहे..पुणे शहरातील फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या टेकडीवर उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीला जलवाहिनी जोडण्याचे काम महापालिकेच्यावतीने सुरु आहे. दुसरीकडे सेनापती बापट रस्त्यावर बंद जलवाहिनीत शिल्लक असलेले पाणी प्रेशरने हवेत उडून रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात साचले आहे. .Belgaum Schools : केपीएस मॅग्नेट योजनेमुळे हजारो सरकारी शाळांवर टांगती तलवार; बेळगाव जिल्ह्यात ग्रामस्थ रस्त्यावर.गुरुवारी शहरात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा बंद करून जलवाहिनीचे काम करण्यात येत आहे. जलवाहिनीच्या बाजूला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलीचा फ्लेक्स लावण्यात आला आहे. पाण्याच्या फवाऱ्याने जणूकाही दादांना जलाभिषेक होत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झालाय..Snow River Video : वंडरलँड! बर्फाची नदी वाहताना पाहिलये का? हिमाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या बर्फवृष्टीनंतर आला बर्फाचा पूर, व्हिडिओ व्हायरल.शहरातील जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये विद्युत व स्थापत्यविषयक देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता. २९) भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा होणारा भाग वगळून उर्वरित संपूर्ण शहरात पाणी बंद असणार आहे. शुक्रवारी सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दोन दिवसांपूर्वीच दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.