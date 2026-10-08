Pune Water Supply: पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर पाणीकपातीची टांगती तलवार; खडकवासला प्रकल्पातील साठा २.३५ टीएमसीने घटला

पुणे: शहराच्या वर्षभराच्या पाणीपुरवठ्याचा आधार असलेल्या खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत २.३५ अब्ज घनफुटाने (टीएमसी) घटला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत चारही धरणे १०० टक्के भरलेली असताना २९.१५ टीएमसी पाणीसाठा होता. सध्या तो २६.८० टीएमसीवर म्हणजेच ९१.९४ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला पाणी नियोजनाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या तीनही धरणांत पाणीसाठा नव्वद टक्क्यांहून अधिक असला, तरी खडकवासला धरणातील साठा कमी करून तो ४३.८९ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यात जुलै महिन्यात विक्रमी पाऊस झाला. त्यापूर्वी मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर बहुतांश जून महिना कोरडाच गेला होता. जुलैमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली होती. त्यात पुणे शहराला पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणे शंभर टक्के भरली होती. .मात्र, ऑगस्टपासून तुरळक ठिकाणीच पाऊस झाल्याने धरणसाठ्यात घट होण्यास सुरुवात झाली. खडकवासला प्रकल्पातील साठा गतवर्षीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी कमी झाला. सरकारने दहा टक्के पाणीकपात लागू केली. पुण्यात अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून पत्रव्यवहार झाल्यानंतर पाणीकपातीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे..२१ टीएमसीची गरजपुणे शहराला वर्षभरात सुमारे २१ टीएमसी पाण्याची गरज भासते. त्या तुलनेत खडकवासला प्रकल्पात सध्या २६.८० टीएमसी उपयुक्त साठा आहे. त्यामुळे शहराच्या वर्षभराच्या गरजेपेक्षा प्रकल्पात सुमारे ५.८० टीएमसी अधिक पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, साठ्यात झालेली घट लक्षात घेता, पाणीवापराचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे..पाण्याची आवक थांबलीखडकवासलाच्या सांडव्यातून यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत १९.०५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. खडकवासला आणि टेमघर धरणांतून सध्या विसर्ग नाही. पुणे महापालिकेसाठी खडकवासला धरणातून ६२८ क्युसेक, तर पानशेत आणि वरसगावमधून प्रत्येकी ६०० क्युसेक पाणी वीजगृहातून सोडले जात आहे. चारही धरणांत बुधवारी सकाळी सहापर्यंत नव्याने पाण्याची आवक शून्य होती..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.सरकारने दहा टक्के पाणीकपात जाहीर केली आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत जलसंपदा विभागाकडून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एमआयडीसीसह इतर संस्थांना पत्र दिले जाणार आहे. दहा टक्के कपातीनंतर उपलब्ध शिल्लक पाण्याचे सुधारित नियोजन केले जाणार आहे.- किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.