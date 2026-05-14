पुणे

पूरक टंचाई आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी

पुणे, ता. १४ : सध्या ग्रामीण भागात ७३ टँकरने ७१ गावे आणि ३५८ वाड्यावस्त्यांना पाणीपुरवठा सुरू आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३५ कोटी ७४ लाख ९३ हजार रुपयाच्या टंचाई आराखड्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दिली.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ टंचाई कृती आराखडा यापूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी पाणी टंचाई निवारणाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरक टंचाई आराखड्यास मंजुरी दिली.

असा आहे पूरक टंचाई आराखडा
- नवीन विंधन विहिरी घेणे : १० कोटी १५ लाख २५ हजार रुपये
- कुपनलिका, नळपाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती : १२ कोटी २१ लाख ५१ हजार रुपये
- विंधन विहिरींची दुरुस्ती : एक कोटी ४० लाख १७ हजार रुपये
- टँकरने पाणीपुरवठा : एक कोटी ४४ लाख ५० हजार रुपये
- खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे : दोन कोटी ९२ लाख ७० हजार रुपये
- विहिरी खोल करणे व गाळ काढणे : २६ लाख ८५ हजार रुपये
- स्रोत बळकटीकरण उपाययोजना : सात कोटी २४ लाख रुपये
- प्रगतीपथावरील नळपाणीपुरवठा योजना : नऊ लाख ९५ हजार रुपये
- एकूण : ३५ कोटी ७४ लाख ९३ हजार रुपये

