पुणे

पुण्यात पावसाची विश्रांती अल्पकालीन

पुण्यात पावसाची विश्रांती अल्पकालीन
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पुणे, ता. २५ : गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहर आणि उपनगरांत पावसाने दिलेली विश्रांती अल्पकालीन ठरणार आहे. पुढील तीन ते चार दिवस शहरात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर, हवामान विभागाकडून पुणे शहरासाठी पुढील तीन दिवस पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला.
शहर आणि परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली असली, तरी ढगाळ वातावरण मात्र कायम आहे. गुरुवारी (ता. २५) शहरात कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील तीन ते चार दिवस कमाल आणि किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच, शहरात पुन्हा हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. २६) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस, तर २३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

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