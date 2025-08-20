Pune Rain Alert : पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

पुणे : राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असतानाच बुधवारीही (ता. २०) कोकणासह घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर कायम राहील, असा अंदाज आहे; तर रायगडसह पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता असून, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सर्तकतेचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे..दरम्यान, दक्षिण ओडिशावर तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र स्थित आहे. पश्चिम-मध्य भारत आणि पूर्व-पश्चिम बंगालचा उपसागर येथील हे कमी दाबाचे क्षेत्र आहे, तर दक्षिण गुजरात ते उत्तर केरळ किनारपट्टीवर वातावरणाच्या खालच्या थरातील वाऱ्याची द्रोणिका रेषा सक्रिय आहे. उत्तर-पूर्व अरबी समुद्रात आणि गुजरातलगत वाऱ्यांची चक्राकार स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी राज्यात पावसास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले असून, त्यामुळे पावसाचा जोर वाढला आहे. राज्यात सर्वदूर पावसाने मंगळवारी दमदार हजेरी लावली आहे. गोव्यासह संपूर्ण राज्यात बहुतांश ठिकाणी मंगळवारी पाऊस झाला. कोकण-गोव्यासह मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, कोकण-गोवा आणि विदर्भात बहुतांश ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी बुधवारी पावसाची शक्यता आहे. रायगड आणि पुणे जिल्ह्यात घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता असून, सावधानतेचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे, तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांच्या घाट विभागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची आणि नंदुरबार जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची (ऑरेंज अलर्ट) शक्यता आहे. उर्वरित जिल्ह्यात बुधवारी मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..आजचा अंदाजइशारा : असा असेल पाऊस : ठिकाणेरेड अलर्ट : मुसळधार पावसाचा इशारा : रायगड जिल्हा, पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथाऑरेंज अलर्ट : जोरदार पावसाचा इशारा : ठाणे, पालघर, मुंबई, रत्नागिरी, नंदूरबार, नाशिक, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथामहत्त्वाचेजिल्ह्यात मंगळवारी मावळ व मुळशी तालुक्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊसमुळशी तालुक्यातील माले, मुठा, सावरगाव व कोळवण तर मावळ तालुक्यातील कार्ला, लोणावळा तसेच भोर तालुक्यातील भोर मंडळात अतिवृष्टीअन्य तालुक्यांमध्ये तुरळक पावसाची नोंदपुणे शहर व हवेली, पुरंदर तालुक्यांत मंगळवारी मध्यम स्वरूपाचा पाऊसजिल्ह्यात सोमवारी एकूण १३५ मिलिमीटर तर मंगळवारी ४२८ मिलिमीटर पाऊस.सात धरणे भरली काठोकाठजिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील चार, मावळ तालुक्यातील दोन आणि भोरमधील एका मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली आहे, तर जिल्ह्यातील २६ पैकी सात धरणे काठोकाठ भरली आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात धरणांतील पाण्याच्या विसर्गामुळे बाधित होणारा पूरग्रस्त भाग तसेच दरडप्रवणग्रस्त भागातील नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी दिले.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप गिल तसेच अन्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. डुडी म्हणाले, ‘‘भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने बुधवारीही (ता. २०) घाटमाथा परिसरात रेड अलर्ट तर शहर आणि ग्रामीण भागात ऑरेंज अलर्ट दिलेला आहे. जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू असून, जी धरणे भरली आहेत, त्या ठिकाणी जलसंपदा व शासकीय यंत्रणेमार्फत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाने पावसाचा अंदाज आणि धरणातील आवक लक्षात घेता विसर्गाबाबत नियोजन करावे. नदीकाठच्या लोकांना ज्या ठिकाणी धोका पोहचण्याची शक्यता आहे, त्यांना सावध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेमार्फत संदेश पोहोचविण्याचे काम करण्यात येत आहे.’’.काळजी घेण्याचे पीएमआरडीएचे आवाहनपिंपरी ः पावसामुळे धरणांतून विसर्ग होत असून, नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले. दरम्यान, नागरिकांनी नदीकाठ किंवा पाण्याच्या प्रवाहाजवळ जाणे टाळावे, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व जनावरांची योग्य खबरदारी घ्यावी, असे पीएमआरडीएचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांनी केले आहे.आपत्कालीन क्रमांकपुणे महानगर आपत्ती प्रतिसाद पथक (पीडीआरएफ) ९५४५२८२९३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.