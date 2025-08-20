पुणे

Pune Rain Alert : पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Maharashtra Monsoon : हवामान विभागाने पुणे व रायगड घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असतानाच बुधवारीही (ता. २०) कोकणासह घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर कायम राहील, असा अंदाज आहे; तर रायगडसह पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता असून, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सर्तकतेचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे.

