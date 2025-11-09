Pune Weather: पुण्यासह परिसरात थंडीची चाहूल; कमाल तापमान स्थिर, पण रात्रीची गारवा खास अल्हाददायक

पुणे : शहरातील वातावरणात लक्षणीयरीत्या बदल झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांत शहरातील किमान तापमानात सहा अंश सेल्सिअसची मोठी घट झाली आहे. पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहून, त्यानंतर मात्र किमान तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. परिणामी शहरात थंडीच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये हवामानाच्या काही प्रणाली सक्रिय आहेत. पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात आणि पूर्व बांगलादेश परिसरात वरच्या स्तरावर हवेची चक्रीय हालचाल सुरू आहे..तसेच मान्नारचा आखात आणि त्याला लागून असलेला कोमोरिन भागातही अशीच स्थिती कायम आहे. याशिवाय, दक्षिण-पश्चिम बंगालचा उपसागर ते केरळदरम्यान, श्रीलंका आणि तमिळनाडूवरून जाणारा खालच्या स्तरावरील द्रोण (टर्फ) अद्याप सक्रिय आहे..या सर्व हवामान बदलांमुळे पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहणार असून, त्यानंतर मात्र किमान आणि कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात थंडीची चाहूल जाणवू लागली आहे..Pune Weather Update: पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार.शनिवारी (ता. ८) कमाल तापमान स्थिर असले, तरी किमान तापमानात मात्र मोठी आणि लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. वातावरणातील बदलांमुळे अवघ्या तीन दिवसांत किमान पारा तब्बल सहा अंशांनी खाली आला असून, पुणेकरांना पहाटे आणि रात्री अल्हाददायक गारवा अनुभवता येत आहे. पुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. ९) कमाल तापमान स्थिर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.