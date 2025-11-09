पुणे

Pune Weather: पुण्यासह परिसरात थंडीची चाहूल; कमाल तापमान स्थिर, पण रात्रीची गारवा खास अल्हाददायक

Cold Wave: शहरातील वातावरणात लक्षणीयरीत्या बदल झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांत शहरातील किमान तापमानात सहा अंश सेल्सिअसची मोठी घट झाली आहे. पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहून, त्यानंतर मात्र किमान तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
