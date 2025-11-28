पुणे

Maharashtra Weather : पुणेकरांसाठी गुडन्यूज! पुढील दोन दिवस तापमान १-२ अंशांनी घसरणार

Maharashtra Weather Report : पुणे आणि परिसरात निरभ्र आकाश व उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे शुक्रवार (ता. २८) आणि शनिवारी (ता. २९) किमान तापमानात एक ते दोन अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
पुणे : आकाश मुख्यत: निरभ्र राहण्याची आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कायम असल्याने पुणे आणि परिसरात शुक्रवार (ता. २८) आणि शनिवारी (ता. २९) किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन दिवस पुण्यातील किमान तापमान एक ते दोन अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

