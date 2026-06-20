Weather Update: उकाड्यापासून पुणेकरांना दिलासा; तापमानात घट, पुढील तीन ते चार दिवस मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाचा अंदाज

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात वाढलेल्या उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना शनिवारी मोठा दिलासा मिळाला. सातत्याने वाढ होत असलेल्या कमाल तापमानात लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली. त्यामुळे हवेत काहीसा गारवा निर्माण झाला असून, पुढील तीन ते चार दिवसांत शहरात मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहर आणि उपनगरांमध्ये गेल्या आठवड्यापासून कमाल तापमान ३७ ते ३८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. परिणामी उन्हाचा चटका वाढला होता. उन्हाच्या तीव्र झळा आणि उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. मात्र, शनिवारी (ता. २०) वातावरणात बदल होऊन कमाल तापमानात दोन अंश सेल्सिअसची घट नोंदविण्यात आली. शनिवारी शहरात कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३.८ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. तर पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..पुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. २१) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस तर २४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तर मंगळवारपासून (ता. २०) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.