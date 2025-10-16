पुणे

Pune Rain: पुणे परिसरात आज हलक्या पावसाची शक्यता

IMD Forecast: पुण्यात आज हलका पाऊस आणि ढगाळ वातावरण राहणार असून, हवामानशास्त्र विभागाने मेघगर्जनेसह सरींचा अंदाज वर्तवला आहे. कोकण, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातही विजांच्या कडकडाटासह तुरळक पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सकाळी ढगाळ वातावरण, दुपारी उन्हाचा चटका आणि सायंकाळी हलक्या सरी, असा अनुभव पुणेकरांनी बुधवारी घेतला.

