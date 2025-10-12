Pune Weather: पुढील ४८ तासांत पुण्यातून मॉन्सूनची माघार, ५ दिवस उन्हाचा चटका

पुणे : राज्यातील काही भागांतून मॉन्सूनने माघार घेतली आहे, तर पुढील २४ ते ४८ तासांत पुणे जिल्ह्यातूनही मॉन्सून परतण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील पाच दिवस हवामान स्थिर राहणार आहे..परिणामी पावसाची विश्रांती कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना आता उन्हाच्या चटक्याची जाणीव होऊ लागली आहे. शहर आणि परिसरात पावसाच्या विश्रांतीमुळे कमाल तापमानात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे..शनिवारी (ता. ११) ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. सकाळी काहीकाळ वातावरण ढगाळ होते, ज्यामुळे हवेत थोडासा गारवा होता. मात्र, दुपार होताच आकाश निरभ्र झाले. परिणामी पुणेकरांना कडक उन्हाचा चटका जाणवला. उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे उकाड्यातदेखील वाढ झाली होती. सध्या शहरात दिवाळीच्या खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे..त्यातच शनिवार सुट्टीचा वार असल्याने अनेक नागरिक खरेदीसाठी घराबाहेर पडले होते. मात्र, या नागरिकांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागला. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी अनेकांनी डोक्यावर टोपी, स्कार्फ किंवा दुपट्टा बांधला होता, तर काही नागरिकांनी उन्हापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी छत्रीचा आधार घेतला. पुढील पाच ते सहा दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याने आकाश मुख्यतः निरभ्र असेल. तर दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..मंगळवारपासून कमाल तापमानात किंचित घटपुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. १२) आणि सोमवारी (ता. १३) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मंगळवारपासून (ता. १४) पुढील चार दिवस कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..Pune Weather: ढग हटले, ऊन वाढले! पुणेकरांना उन्हाच्या चटक्याची चाहूल, पुढील सहा दिवस उष्णतेचा तडाखा.सध्या हवेतील आर्द्रता कमी झाली असून, मॉन्सूनचे वारेही कमी सक्रिय झाले आहेत. राज्यातील काही भागांतून मॉन्सूनने माघार घेतली आहे. पुढील २४ ते ४८ तासांत पुणे जिल्ह्यातूनही मॉन्सून परतण्याची शक्यता आहे. या सर्व कारणांमुळे, पुढील चार ते पाच दिवस जिल्ह्यात पावसाची शक्यता नाही.- डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक ‘डी’, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.