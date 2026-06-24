Pune Rain Update: मंगळवार रात्रीपासून पुणे भिजलं; अनेक रस्ते जलमय, 4 दिवस पावसाचा इशारा

पुणे शहर व जिल्ह्यात मंगळवारपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरणानंतर सायंकाळी सुरू झालेल्या पावसाने रात्री उशिरापर्यंत विविध भागांत रिमझिम पाऊस सुरू ठेवला. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूकही प्रभावित झाली. या पावसामुळे उष्णतेने हैराण झालेल्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..ढगाळ दिवसानंतर दमदार पाऊसमंगळवारी (२३ जून) सकाळपासूनच पुणे शहरात आकाश ढगाळले होते. दुपारच्या सुमारास हलक्या पावसाच्या सरी कोसळल्या आणि त्यानंतर संपूर्ण दिवसभर भुरभुर पाऊस सुरू होता. सायंकाळी मात्र पावसाने अधिक जोर धरला. मध्यवर्ती भागासह शहरातील अनेक परिसरांत रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिमझिम चालू होती. यामुळे नागरिकांना तापलेल्या हवामानापासून आराम मिळाला.भारतीय हवामान विभागाने पुणे शहर व जिल्ह्यासाठी पुढील चार दिवस मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. मंगळवारी शहराचे कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २४.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले..Maharashtra Rain Update : कोकण व्यापला; विदर्भातही प्रवेश! अनुकूल हवामानामुळे मॉन्सूनची प्रगती.धरण क्षेत्रांत आनंदाचे वातावरणखडकवासला धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव, टेमघर, तसेच पवना आणि मुळशी या प्रमुख धरण परिसरात मंगळवारी सकाळपासून पावसाने हजेरी लावली. यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या सर्व धरण क्षेत्रांत सरासरी ९५.८४ टक्के कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. धरणांतील साठ्यात लक्षणीय वाढ झालेली नसली तरी पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना या सरींनी मोठा दिलासा दिला आहे. धरण परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..पिंपरी-चिंचवडमध्ये मध्यम पाऊसपिंपरी-चिंचवड परिसरात मंगळवारी सायंकाळी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला, मात्र अजूनही चांगल्या पावसाची अपेक्षा कायम आहे. या पावसामुळे अनेक मुख्य रस्त्यांवर पाणी साचले. परिणामी वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पुणे-मुंबई महामार्गावरील सेवा रस्ता आणि निगडी परिसरात काही काळ वाहतूक पूर्णपणे धीमी झाली होती..भात रोपवाटिकांना नवसंजीवनीजिल्ह्यातील धुळवाफे परिसरातील भात रोपवाटिकांना सोमवार व मंगळवारी झालेल्या पावसाने मोठा आधार दिला आहे. उष्णतेच्या तडाख्यामुळे तणावाखाली आलेल्या रोपांना या पावसाने नवजीवन दिले. शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले असून, भात उत्पादनासाठी आशादायक चिन्हे दिसू लागली आहेत..एकूणच, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाने उकाड्याचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. पुढील चार दिवस यलो अलर्ट असल्याने नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे. पावसाळी हंगामातील ही सुरुवात कृषी क्षेत्रासाठीही आशादायक मानली जात आहे..Mumbai Rain News : मुंबईत पहिल्याच पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, लोकल सेवेवर परिणाम; पुढील काही तास धोक्याचे, हवामान विभागाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.