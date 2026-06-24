पुणे

Pune Rain Update: मंगळवार रात्रीपासून पुणे भिजलं; अनेक रस्ते जलमय, 4 दिवस पावसाचा इशारा

Rain Brings Relief to Pune as IMD Issues Four-Day Yellow Alert : ढगाळ वातावरणानंतर सुरू झालेल्या दमदार पावसाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि धरण परिसरात उष्णतेचा तडाखा कमी करत नागरिकांना व शेतकऱ्यांना दिलासा दिला
pune rain

pune rain

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहर व जिल्ह्यात मंगळवारपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरणानंतर सायंकाळी सुरू झालेल्या पावसाने रात्री उशिरापर्यंत विविध भागांत रिमझिम पाऊस सुरू ठेवला. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूकही प्रभावित झाली. या पावसामुळे उष्णतेने हैराण झालेल्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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Pune rainfall