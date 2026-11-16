Pune Weather: पुण्यात थंडी वाढली; किमान तापमान १२.१ अंशांवर

पुणे : शहराच्या किमान तापमानात गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने घट होत असून, रविवारी पारा १२.१ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला. हे यंदाच्या हिवाळी हंगामातील आतापर्यंतचे नीचांकी तापमान ठरले आहे. पहाटे आणि रात्री वाढलेल्या गारव्यामुळे नागरिकांची पावले आता उबदार कपड्यांकडे वळली आहेत. दरम्यान, पुढील तीन ते चार दिवसांत तापमानात किरकोळ चढ-उतार होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहर आणि परिसरातील किमान तापमान काही दिवसांपूर्वी १३ ते १४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते. मात्र, तीन दिवसांत त्यात सातत्याने घट झाली आहे. रविवारी कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले..त्यामुळे दिवसा उन्हाचा चटका, तर पहाटे आणि रात्री थंडी, असे संमिश्र वातावरण शहरात अनुभवायला मिळत आहे. पाषाण, सिंहगड रस्ता आणि मोकळ्या परिसरात गारव्याची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातही तापमान घसरल्याने थंडीचा अनुभव येत आहे..दरम्यान, पहाटेच्या वेळी उद्याने, टेकड्या आणि जॉगिंग ट्रॅकवर व्यायामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. थंडीपासून बचावासाठी नागरिकांनी स्वेटर, जॅकेट आणि शालींचा वापर सुरू केला आहे. पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. १६) किमान तापमानात आणखी किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमानात फारसा बदल अपेक्षित नसून, आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. मंगळवारपासून (ता. १७) तापमानात पुन्हा वाढ होण्याचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.