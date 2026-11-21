पुणे : शहर आणि परिसरात थंडीचा जोर वाढला असून, किमान तापमानात लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. २०) पुण्यात किमान तापमानाचा पारा ११.३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आला. विशेष म्हणजे, पुण्याचे किमान तापमान महाबळेश्वरपेक्षाही कमी नोंदविण्यात आले. त्यामुळे रात्री आणि पहाटेच्या वेळी शहरात गारठा अधिक जाणवत आहे. पुढील दोन दिवस हवामान प्रामुख्याने निरभ्र राहणार असून, तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..शहर आणि परिसरात शुक्रवारी कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. मात्र, किमान तापमानात एकाच दिवसात सुमारे तीन अंश सेल्सिअसची घट झाली. दिवसा निरभ्र आकाशामुळे उन्हाचा अनुभव येत असला, तरी सूर्यास्तानंतर तापमानात घट होऊन थंडीचा प्रभाव वाढत आहे. राज्यातील तापमानाचा विचार करता जळगाव येथे सर्वांत कमी आठ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..दरम्यान, पुणे आणि परिसरात शनिवारी (ता. २१) कमाल तापमान ३२, तर किमान तापमान १२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. सोमवारपासून (ता. २३) तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३३, तर किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे सध्या जाणवणारा गारठा काहीसा कमी होण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.