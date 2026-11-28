पुणे : शहर आणि परिसरात किमान व कमाल तापमानाचा पारा अद्यापही चढाच असल्याने शुक्रवारी (ता. २७) देखील उकाडा कायम होता. शहरात कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १७.१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. त्यामुळे दिवसा उन्हाचा चटका आणि उकाडा पुणेकरांना सहन करावा लागत आहे..पुढील दोन दिवस हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उकाडा कायम राहणार आहे.गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात वाढ झाल्याने पहाटे आणि रात्री जाणवणारा गारवा कमी झाला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, शनिवारी (ता. २८) शहरातील हवामान स्थिर राहणार आहे. .कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १७ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या शेवटीही थंडीऐवजी उकाड्याचाच अनुभव येणार आहे. दरम्यान, सोमवारनंतर (ता. ३०) हवामानात बदल होण्याची चिन्हे आहेत. किमान तापमानात घट होऊन शहरात पुन्हा थंडीची चाहूल लागण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून पुणेकरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव मिळण्याची आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.