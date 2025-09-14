पुणे

Pune Rain Update : पुण्यात पुढील तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता

Pune Weather : पुणे आणि जिल्ह्यात पुन्हा पावसाचे आगमन; विजांसह मेघगर्जना आणि जोरदार सरींचा इशारा नागरिकांनी काळजी घ्यावी.
Pune Rain Update

Pune Rain Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने दोन दिवसांपासून पुन्हा हजेरी लावली आहे. शहरात पुढील दोन ते तीन दिवस मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने रविवारी (ता. १४) ‘यलो’ ॲलर्ट देण्यात आला आहे.

