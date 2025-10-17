पुणे

Pune Weather Update: अति हलक्या पावसाची पुणे परिसरात शक्यता

IMD Predicts Cloudy Skies for Pune: गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या तापमानामुळे पुणेकर हैराण झाले होते. मात्र, आता हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुणे आणि परिसरात अति हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
Pune Weather Update

Pune Weather Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात वाढ झाल्याने पुणेकर उकाड्याने हैराण झाले होते. मात्र, नागरिकांना आता थोडा दिलासा मिळणार आहे. पुढील तीन ते चार दिवस शहरात ढगाळ वातावरण राहून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
rain
IMD
Weather
Weather Update maharashtra
Pune rain forecast
weather update Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com