Pune Weather: पुण्यातील तापमानात घट, पुढील दोन दिवस गारठा कायम

Temperature in Pune: पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानात मोठी घट झाली असून त्यामुळे गारठा वाढला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील दोन दिवस किमान व कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नसल्याने थंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानात मोठी घट झाली आहे, तर पुढील दोन दिवस किमान व कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे शहरात गारठा वाढला असून, तो पुढील दोन दिवस कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

