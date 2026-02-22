पुणे

Pune Weather: ढगाळ वातावरण आणि उकाडा! तापमानाचा खेळ थांबणार, पुढील ३ दिवसात गारठा वाढणार

Minimum Temperature Drop: पुण्यात गेल्या काही दिवसांत वाढलेले किमान तापमान आता घटण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत उकाड्यात काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात किमान तापमानात मोठी वाढ नोंदविण्यात येत होती. त्यामुळे शहरातील उकाड्यातदेखील वाढ झाली होती. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान तापमानात घट होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

